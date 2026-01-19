Investigan a un hombre de Sanxenxo por delitos de robo, ocupación de inmuebles y contra la salud pública

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Sanxenxo Cedida

La Guardia Civil de Pontevedra, en colaboración con la Policía Local de Sanxenxo, investiga a un varón -vecino de la localidad de 40 años- como presunto autor de cuatro delitos. Dos de ellos relacionados con el robo en un establecimiento de hostelería del municipio y en una empresa de ocio náutico, otro contra la salud pública por la tenencia de cannabis preparado para su venta y otro de usurpación de un inmueble en la zona de Portonovo.

La detención del hombre tuvo lugar el pasado martes día 13, tras dar cumplimiento al lanzamiento judicial del ahora investigado de un inmueble que venía ocupando de forma ilegal en este punto céntrico del municipio.

Durante la actuación, tras acceder al interior de la vivienda, los agentes localizaron en una de las habitaciones los efectos procedentes de dos robos que se están investigando actualmente en la localidad. Además, en el registro, encuentran tres cajas de cartón que contenían en su interior un total de 23 kilogramos de cannabis, material preparado para su venta tras haber finalizado el proceso de secado. Tal y como señalan los agentes de la Guardia Civil, esta mercancía podría alcanzar en el mercado alrededor de 45.000 euros tras su venta.

Transcurridas poco más de 24 horas del desalojo de la vivienda anterior -en la que se encontró el material robado, además de los estupefacientes-, los agentes recibieron una nueva alerta de que la misma persona se había introducido de nuevo en otro inmueble ubicado a escasos 500 metros del anterior. La entrada a esta vivienda sucedió, señalan, después de que el individuo forzara la puerta de entrada aprovechando la ausencia de su propietario que, tal y como señalan, únicamente utiliza esta casa en periodos de vacaciones. Tras otra rápida actuación por parte de la Guardia Civil, los agentes consiguieron desalojar de nuevo a este individuo de esta vivienda.

Todos estos hechos investigados hasta el momento ya han sido puestos en conocimiento del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de guardia del concello de Cambados, lugar donde deberá comparecer el presunto autor de los hechos en el momento que sea citado. El actual investigado por la Guardia Civil se enfrenta, por tanto, a distintas penas derivadas de los diferentes delitos que se le atribuyen. El hombre, vecino de la localidad, ya fue detenido, al menos, en otra ocasión