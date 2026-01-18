Sanxenxo promocionará en Fitur el Centro da Cultura Gastronómica

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó el pasado mes de diciembre en su inauguración Mónica Ferreirós

Sanxenxo volverá a participar acude un año más en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra del 21 al 25 de enero en Madrid, para presentar la oferta turística de la provincia de cara a 2026. El municipio contará, un año más, con mostrador propio en el stand de Galicia, ubicado en el pabellón nueve, desde el que se distribuirá material promocional y merchandising turístico del destino, uno de los que más visitantes reciben de todo el noroeste peninsular. Una ocasión que, además, el Concello aprovechará para dar a conocer el Centro da Cultura Gastronómica Rías Baixas, ubicado en el Pazo de Quintáns, a través de un tríptico informativo.

El folleto ofrecerá información tanto sobre el valor patrimonial del edificio declarado BIC en 2017 como de su nueva función como embajador gastronómico de las Rías Baixas, destacando los espacios expositivos, las salas interactivas y los contenidos audiovisuales dedicados a la tradición, el territorio y la gastronomía de la comarca. En definitiva, un espacio polivalente en el que se combinan patrimonio, paisaje, gastronomía y cultura, inaugurado este año tras una millonaria reforma que se suma ahora a los recursos turísticos que ofrece el municipio.

Las playas, protagonistas

En cuanto al stand del Concello, estará situado en el pasillo central y contará con la atención de un informador especializado. La trasera del espacio estará protagonizada por una imagen de gran formato (2,80 metros de altura) que, en esta edición, mostrará un paisaje de playa urbana, elegido entre las playas más icónicas del municipio: Silgar.

Además, en la entrada del pabellón nueve se instalarán dos tótems publicitarios de gran formato que incluirán ocho imágenes representativas de Sanxenxo, mostrando la diversidad de paisajes y recursos turísticos del municipio. Entre ellas destacan una vista cenital del istmo de A Lanzada, la playa de Area de Agra, una imagen de un velero como referencia a los deportes náuticos, una escena vinculada a la gastronomía local, el Pazo de Quintáns como exponente del patrimonio, el sendero litoral Punta Montalvo–Major a su paso por la playa de Pragueira, y una vista de la isla de Ons desde Punta Faxilda. Todas las imágenes estarán integradas bajo el lema “Sanxenxo, 365 días diferentes”, con el que el Concello vuelve a poner el foco en la desestacionalización.