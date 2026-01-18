Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Sanxenxo promocionará en Fitur el Centro da Cultura Gastronómica

El Concello contará con un mostrador propio en el stand de Galicia y dará a conocer el espacio inaugurado en el Pazo de Quintáns

A. Louro
18/01/2026 05:45
Centro de Cultura Gastronómica Sanxenxo
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, participó el pasado mes de diciembre en su inauguración
Mónica Ferreirós
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Sanxenxo volverá a  participar acude un año más en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra del 21 al 25 de enero en Madrid, para presentar la oferta turística de la provincia de cara a 2026. El municipio contará, un año más, con mostrador propio en el stand de Galicia, ubicado en el pabellón nueve, desde el que se distribuirá material promocional y merchandising turístico del destino, uno de los que más visitantes reciben de todo el noroeste peninsular. Una ocasión que, además, el Concello aprovechará para dar a conocer el Centro da Cultura Gastronómica Rías Baixas, ubicado en el Pazo de Quintáns, a través de un tríptico informativo.

El folleto ofrecerá información tanto sobre el valor patrimonial del edificio declarado BIC en 2017 como de su nueva función como embajador gastronómico de las Rías Baixas, destacando los espacios expositivos, las salas interactivas y los contenidos audiovisuales dedicados a la tradición, el territorio y la gastronomía de la comarca. En definitiva, un espacio polivalente en el que se combinan patrimonio, paisaje, gastronomía y cultura, inaugurado este año tras una millonaria reforma que se suma ahora a los recursos turísticos que ofrece el municipio.

Las playas, protagonistas

En cuanto al stand del Concello, estará situado en el pasillo central y contará con la atención de un informador especializado. La trasera del espacio estará protagonizada por una imagen de gran formato (2,80 metros de altura) que, en esta edición, mostrará un paisaje de playa urbana, elegido entre las playas más icónicas del municipio: Silgar.

Además, en la entrada del pabellón nueve se instalarán dos tótems publicitarios de gran formato que incluirán ocho imágenes representativas de Sanxenxo, mostrando la diversidad de paisajes y recursos turísticos del municipio. Entre ellas destacan una vista cenital del istmo de A Lanzada, la playa de Area de Agra, una imagen de un velero como referencia a los deportes náuticos, una escena vinculada a la gastronomía local, el Pazo de Quintáns como exponente del patrimonio, el sendero litoral Punta Montalvo–Major a su paso por la playa de Pragueira, y una vista de la isla de Ons desde Punta Faxilda. Todas las imágenes estarán integradas bajo el lema “Sanxenxo, 365 días diferentes”, con el que el Concello vuelve a poner el foco en la desestacionalización.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen del encuentro entre el Arosa y el Estradense

Céltiga y Arosa se cruzan en un derbi para relanzar sueños
Sergio Baltar
Esta iniciativa cultural pone en valor la creación artística gallega

El Centro Raquel Fernández Soler acoge una muestra que ensalza el legado de Castelao
Fátima Pérez
Sabela Fole PP Cambados

Fole augura “outro ano perdido” para los grandes proyectos de Cambados
A. Louro
La alcaldesa, durante su intervención en la reunión ayer en la parroquia

Acuerdo para salvar la Semana Santa de Paradela: Ensayos, nuevo Cristo y más papel del Concello
Beni Yáñez