Los "jatos" tendrán su fiesta en Portonovo el próximo 21 de febrero

La XI edición de la Festa do Jato de Portonovo ya tiene fecha confirmada y se celebrará el sábado 21 de febrero, consolidándose un año más como una de las citas festivas más consolidadas en invierno en la comarca y alargando de alguna forma en Sanxenxo el Entroido.

Organizada por la Asociación Rúa dos Viños de Portonovo, la XI Festa do Jato promete volver a llenar las calles de ambiente, participación y diversión, manteniendo algunas de sus actividades más emblemáticas, como la popular carrera “Os Jatos atrás dos Ratos”, el ya tradicional concurso de disfraces y la música por toda la calle, durante toda la jornada. La organización avanza que trabaja ya en la programación completa, que irá desvelando progresivamente a través de las redes sociales de la asociación y de los medios de comunicación.

Desde la entidad organizadora destacan que la Festa do Jato se ha convertido con los años en una fiesta popular, familiar y muy arraigada, que atrae a miles de personas tanto de la comarca como de otros puntos de Galicia y de España. Lo cierto es que cada año esta celebración ha ido ganando notoriedad y también participación, abarrotando en pasadas ediciones toda la calle Méndez Núñez, desde la plaza hasta la Capilla de San Roque.