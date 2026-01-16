Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Unidos por correspondencia: la infancia y los mayores de Sanxenxo intercambian postales

Con la actividad buscaron fomentar el contacto entre ambas generaciones

C. Hierro
16/01/2026 17:49
Una de las personas mayores leyendo la postal que le llegó
Una de las personas mayores leyendo la postal que le llegó
Cedida
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Fomentar el vínculo emocional y el contacto entre diferentes generaciones. Con estos dos propósitos nació la actividad llevada a cabo la pasada Navidad por escolares de los colegios de Portonovo y A Florida y los usuarios del Centro de Día Virxe do Carme de Sanxenxo.

La iniciativa consistió en unir a ambos grupos de edad a través de la correspondencia. Así, los participantes escribieron distintas postales navideñas que intercambiaron con el objetivo de unir y promover el contacto entre dos generaciones.

A través de las cartas los niños y los mayores compartieron deseos y mensajes de afecto durante las fechas navideñas.

Otras actividades

Esta iniciativa se une a otras muchas que, desde los diferentes centros escolares del municipio realizan en conjunto con el Centro de Día.

El pasado mes de abril, por ejemplo, con motivo del Día del Libro, estudiantes del colegio de Portonovo se desplazaron al centro de día para leerles distintos libros a los usuarios. Entre los títulos que escogieron destacan 'Paco Trolas', 'Pétala', 'O meu avó Carmelo', 'O moco máis rico do mundo' o 'Mari Luz avestruz'.

Con estas actividades, señalan los organizadores, buscan combatir la soledad de los mayores y, a su vez, enriquecer los valores sociales del estudiantado de diferentes edades.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Uno de los charcos que se pueden ver en Fexdega

El BNG reclama una reparación del "lamentable" estado del aparcamiento de Fexdega
Olalla Bouza
Una de las principales peticiones para el casco urbano ribeirense es la creación de un parque infantil en la Praza do Centenario, actuación que ya se incluye en el presupuesto de 2025

Recogidas unas 300 sugerencias en la encuesta abierta de Ribeira sobre actuaciones a incluir en la propuesta del POS+2026
Chechu López
Imagen de archivo del puerto deportivo

El puerto deportivo de Sanxenxo cerró el 2025 con el tránsito de 432 barcos de 23 países distintos
C. Hierro
El Asmubal Meaño consiguió vencer al Sanse a domicilio

El Asmubal Meaño visita mañana al SAR Rodavigo tras la derrota del derbi
María Caldas