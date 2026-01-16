Unidos por correspondencia: la infancia y los mayores de Sanxenxo intercambian postales

Una de las personas mayores leyendo la postal que le llegó Cedida

Fomentar el vínculo emocional y el contacto entre diferentes generaciones. Con estos dos propósitos nació la actividad llevada a cabo la pasada Navidad por escolares de los colegios de Portonovo y A Florida y los usuarios del Centro de Día Virxe do Carme de Sanxenxo.

La iniciativa consistió en unir a ambos grupos de edad a través de la correspondencia. Así, los participantes escribieron distintas postales navideñas que intercambiaron con el objetivo de unir y promover el contacto entre dos generaciones.

A través de las cartas los niños y los mayores compartieron deseos y mensajes de afecto durante las fechas navideñas.

Otras actividades

Esta iniciativa se une a otras muchas que, desde los diferentes centros escolares del municipio realizan en conjunto con el Centro de Día.

El pasado mes de abril, por ejemplo, con motivo del Día del Libro, estudiantes del colegio de Portonovo se desplazaron al centro de día para leerles distintos libros a los usuarios. Entre los títulos que escogieron destacan 'Paco Trolas', 'Pétala', 'O meu avó Carmelo', 'O moco máis rico do mundo' o 'Mari Luz avestruz'.

Con estas actividades, señalan los organizadores, buscan combatir la soledad de los mayores y, a su vez, enriquecer los valores sociales del estudiantado de diferentes edades.