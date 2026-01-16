El puerto deportivo de Sanxenxo cerró el 2025 con el tránsito de 432 barcos de 23 países distintos

Imagen de archivo del puerto deportivo Cedida

El puerto deportivo Juan Carlos I cerró el año 2025 con el tránsito de 432 barcos de 23 países diferentes. El registro lo encabezan las embarcaciones que cuentan con bandera española, un total de 275, seguidas de las llegadas desde de Francia (41), Irlanda (28), Portugal (17), Países Bajos (14) y Alemania (11). Además, también recalaron en el municipio barcos procedentes de otros países como Nicaragua, Estados Unidos, Rusia, Lituania, Italia, República Checa o incluso Australia.

En cuanto al tipo de barcos, los de vela siguen en cabeza, ya que suman 302, seguidos de los de motor (130). Según señalan desde el Concello, perciben un incremento en la eslora de las embarcaciones que llegan a este puerto, así 120 barcos contaban con más de quince metros.

Los datos positivos del puerto también están relacionados con la venta de combustible. Así, señalan que la gasolinera despachó 314.883 litros de combustible, lo que se traduce en un 3,1% más que el año pasado.

La empresa municipal Nauta Sanxenxo, que se encarga de gestionar el puerto, ya recibe peticiones de reservas para este año, aunque la apertura de estas solicitudes no se producirá hasta febrero. El puerto deportivo de Sanxenxo cuenta actualmente con 450 puntos de amarre.

La entidad amplió su concesión hasta 2047 con el objetivo de continuar vinculado a los diferentes proyectos destinados a mejorar la fachada marítima de la localidad.