Sanxenxo

Bordóns dona 600 euros, ropa, juguetes y 247 kilos de comida a Cáritas y el Banco de Alimentos

Las aportaciones las recogieron a través de la iniciativa "Chocolatiño quente"

C. Hierro
16/01/2026 17:07
Un momento de la entrega de los alimentos y el cheque solidario
Un momento de la entrega de los alimentos y el cheque solidario
La parroquia de Bordóns, en Sanxenxo, hizo entrega ayer de sus donaciones recogidas a través de la iniciativa "Chocolatiño quente" llevada a cabo durante las fechas navideñas.

Un año más, los vecinos y vecinas de esta zona se convirtieron en un ejemplo de solidaridad y recaudaron, además de un total de 600 euros en efectivo, 247 kilos de alimentos, ropa y variedad de juguetes.

Gracias a ello, la entidad de Cáritas del municipio recibió un gran lote de ropa y juguetes y un total de 300 euros. Por su parte, al Banco de Alimentos se le entregaron las viandas, entre las que había pasta, leche, botellas de aceite, galletas y muchos otros productos. Además, también se le hizo entrega de un cheque valorado en 300 euros.

Desde la parroquia de Bordóns, ambas asociaciones y el Concello, quieren agradecer tanto a los vecinos y vecinas su colaboración como a los distintos colectivos que participaron para que esta acción solidaria se hiciera posible.

