Sanxenxo

Adina bailará este fin de semana al ritmo de Gran Parada y Dúo Estilo

Las fiestas, que se celebran el sábado y el domingo, contarán con carpa

C. Hierro
16/01/2026 13:31
Imagen del cartel de la fiesta
Imagen del cartel de la fiesta
Cedida
Los vecinos y vecinas de Adina, en Portonovo, ya tienen todo preparado para disfrutar este fin de semana de las fiestas en honor a San Antonio.

La celebración comenzará el sábado por la mañana con el pasacalles que recorrerá las principales calles de la parroquia a cargo del grupo de gaitas "Os do Barro". Por la noche, a partir de las nueve, dará comienzo la gran verbena que este año contará con la orquesta Gran Parada y el Dúo Stylo.

Al día siguiente, las bombas despertarán a los vecinos y vecinas para, que después, el grupo de gaitas Os Gatiños los hagan disfrutar de la música.

A las doce está prevista la misa solemne cantada por la Coral Santa María de Adina de Portonovo. Tras la liturgia tendrá lugar la procesión.

La organización invita a todos los residentes de Sanxenxo y a los visitantes a participar en los festejos y recuerda que en el lugar contarán con una carpa totalmente cubierta.

