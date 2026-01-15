Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

El Concello de Sanxenxo pone a disposición de siete colectivos vecinales la renovada Casa de Cultura de Nantes

La obra de reforma del inmueble fue financiada entre la administración local y la Xunta, con un valor de 150.000 euros

Sandra Rey
15/01/2026 15:19
Visita al edificio recién renovado
Visita al edificio recién renovado
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Tras el fin de las obras de reforma de la Casa de Cultura de Nantes, el Concello de Sanxenxo pone ahora a disposición de siete colectivos vecinales el renovado inmueble. El alcalde, Telmo Martín, y el delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera, visitaron ayer la instalación acompañados de los representantes de las agrupaciones, así como de los concejales de Mantenimiento y Servicios, Yago Torres, y de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago.

El edificio fue los últimos meses objeto de una importante mejora de eficiencia energética, aislamiento e impermeabilidad con el cambio competo de ventanas y persianas, la instalación de un nuevo sistema de climatización mediante bomba de calor aerotérmica y la renovación de la pintura interior y exterior. Además, se renovó íntegramente el sistema de iluminación con tecnología LED de bajo consumo, se colocaron luminarias de emergencia más eficientes y se procedió a la insonorización de la sala de la planta superior.

La obra, valorada en 150.000 euros, fue financiada con una ayuda de la Xunta y con fondos municipales. El alcalde agradeció la importante inversión y aseguró que “permítenos poñer a disposición dos veciños de Nantes un edificio case novo e cunhas boas condicións de confortabilidade”. Martín incidió en que “atópase nun lugar da parroquia que está chamando a seguir medrando polo importante equipamento tanto educativo coo deportivo que hai na zona”. Finalmente, pidió a los representantes vecinales “que a sigan coidando para que dure moitos anos máis e que a sigan desfrutando”.

Por su parte, Reguera expuso que Sanxenxo fue uno de los beneficiarios de la ayuda autonómica para mejora de la eficiencia energética “pola calidade do proxecto” y que la actuación redundará “na vida dos veciños e veciñas que a utilizan e que estou seguro que agora a utilizarán máis”.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Imagen de una de las exposiciones de este año del Curtas

El Curtas convoca un concurso de guionistas noveles tutorizado por expertos en el género
Fátima Frieiro
Un momento de la protesta de los trabajadores frente al Concello

Los sindicatos alertan de que el Concello no aplicó la subida salarial legal a la categoría de limpieza viaria
C. Hierro
La concentración de barbanzanos ante la sede de la sede de la Consellería de Sanidade, en el barrio compostelanop de San Lázaro, se desarrolló en medip de una incesante lluvia

Unos 200 barbanzanos secundan la protesta ante el Sergas en Santiago en demanda de más médicos y reducción de las listas de espera
Chechu López
El vehículo siniestrado en la AP-9

Tres personas resultan heridas tras perder el control de su vehículo en la AP-9
Fátima Pérez