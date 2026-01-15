El Concello de Sanxenxo pone a disposición de siete colectivos vecinales la renovada Casa de Cultura de Nantes

Visita al edificio recién renovado Cedida

Tras el fin de las obras de reforma de la Casa de Cultura de Nantes, el Concello de Sanxenxo pone ahora a disposición de siete colectivos vecinales el renovado inmueble. El alcalde, Telmo Martín, y el delegado territorial de la Xunta, Agustín Reguera, visitaron ayer la instalación acompañados de los representantes de las agrupaciones, así como de los concejales de Mantenimiento y Servicios, Yago Torres, y de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago.

El edificio fue los últimos meses objeto de una importante mejora de eficiencia energética, aislamiento e impermeabilidad con el cambio competo de ventanas y persianas, la instalación de un nuevo sistema de climatización mediante bomba de calor aerotérmica y la renovación de la pintura interior y exterior. Además, se renovó íntegramente el sistema de iluminación con tecnología LED de bajo consumo, se colocaron luminarias de emergencia más eficientes y se procedió a la insonorización de la sala de la planta superior.

La obra, valorada en 150.000 euros, fue financiada con una ayuda de la Xunta y con fondos municipales. El alcalde agradeció la importante inversión y aseguró que “permítenos poñer a disposición dos veciños de Nantes un edificio case novo e cunhas boas condicións de confortabilidade”. Martín incidió en que “atópase nun lugar da parroquia que está chamando a seguir medrando polo importante equipamento tanto educativo coo deportivo que hai na zona”. Finalmente, pidió a los representantes vecinales “que a sigan coidando para que dure moitos anos máis e que a sigan desfrutando”.

Por su parte, Reguera expuso que Sanxenxo fue uno de los beneficiarios de la ayuda autonómica para mejora de la eficiencia energética “pola calidade do proxecto” y que la actuación redundará “na vida dos veciños e veciñas que a utilizan e que estou seguro que agora a utilizarán máis”.