El BNG de Sanxenxo propone bonificaciones del 30% en el IBI de las viviendas habituales y de oferta de alquiler anual

Imagen de archivo del grupo municipal del Bloque de Sanxenxo Cedida

El grupo municipal del BNG propondrá en el próximo Pleno ordinario, el 26 de enero, la reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) mediante la aplicación de una bonificación parcial del 30% para aquellas viviendas que sean de residencia habitual y la persona titular sea menor de 40 años, así como para inmuebles con oferta de alquiler para todo el año, siempre y cuando el contrato se formalice por un periodo mínimo de tres años.

Desde el Bloque explican que con esta propuesta se conseguiría, por un lado, garantizar un mayor oferta de alquiler para todo el año y, por otro, consolidar un asentamiento regular de población durante los doce meses del año. El concejal y responsable local, Adrián González, recuerda que “o municipio conta cun altísimo número de segundas vivendas, chegando a preto de 55.000 prazas, que en zonas máis turísticas chega ao 50% do total, o que deriva nunha falta de asentamento de poboación estable, especialmente entre as familias e a xente moza, así como o encarecemento do acceso á vivenda habitual”.

A día de hoy, señalan los nacionalistas, “a ausencia de oferta de aluguer máis alá do verán está a provocar unha preocupante despoboación invernal”. Es por ello que desde el BNG apuestan por la aplicación de bonificaciones del IBI para contrarrestar esta situación, “algo que xa están a aplicar noutros concellos da contorna”, afirman.

La propuesta establece también que la modificación esté condicionada a determinados requisitos e incluye la opción de realizar revisiones anuales, con el objetivo de evitar abusos o usos fraudulentos.