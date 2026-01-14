Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Las orquestas París de Noia, Los Satélites, Olympus y Marbella suenan esta semana en Arra

El viernes tendrá lugar la tradicional subasta de ofrendas

C. Hierro
14/01/2026 18:24
Imagen de archivo de una ofrenda de San Marzal en Arra
Imagen de archivo de una ofrenda de San Marzal en Arra
Cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina

La parroquia de Arra se prepara para vivir unos días intenso en honor a San Amaro y San Marzal. Los festejos, organizados por la Asociación Cultural San Cayetano de Arra, en colaboración con el Concello, arrancan mañana con una salva de bombas a las nueve de la mañana y un pasacalles a cargo del grupo de gaitas Os do Barro. A las once, se oficiará una misa en honor a San Amaro y a la una tendrá lugar la misa cantada con procesión.

Por la noche, a partir de las ocho y media, se celebrará la verbena con las orquestas París de Noia y Los Satélites. Durante estas actuaciones se sortearán entre los presentes 200 euros.

El viernes, la jornada se dedica a San Marzal y comenzará de mañana, de nuevo, con la música de Os do Barro A la uno se celebrará la misa y la procesión. Tras finalizar los actos litúrgicos, se llevará a cabo la tradicional subasta de ofrendas de plantas, gallos y distintos objetos donados por los vecinos y vecinas.

A las nueve dará inicio la verbena con las orquestas Olympus y Marbella. A las tres de la madrugada, una gran tirada de bombas anunciará el fin de fiestas y, en este caso, el sorteo que tendrá lugar será de 300 euros.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El ideal gallego

Fallo del Karar: 26 condenados, 13 años y multa de 720 millones a Santórum
Agencias
Mozos de Vilagarcía durante o Parlamento Xove

Catro centros educativos de Vilagarcía cultivan o espírito crítico e as competencias do uso de galego
Olalla Bouza
Los jugadores que acudieron al primer entrenamiento en A Estrada

Los arousanos vuelven a las órdenes de Manolo García en la Selección Gallega UEFA
María Caldas
Imagen de edificios ubicados en Sanxenxo

La vivienda de segunda mano en Sanxenxo supera los 3.500 euros el metro cuadrado
C. Hierro