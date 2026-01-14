Las orquestas París de Noia, Los Satélites, Olympus y Marbella suenan esta semana en Arra

Imagen de archivo de una ofrenda de San Marzal en Arra Cedida

La parroquia de Arra se prepara para vivir unos días intenso en honor a San Amaro y San Marzal. Los festejos, organizados por la Asociación Cultural San Cayetano de Arra, en colaboración con el Concello, arrancan mañana con una salva de bombas a las nueve de la mañana y un pasacalles a cargo del grupo de gaitas Os do Barro. A las once, se oficiará una misa en honor a San Amaro y a la una tendrá lugar la misa cantada con procesión.

Por la noche, a partir de las ocho y media, se celebrará la verbena con las orquestas París de Noia y Los Satélites. Durante estas actuaciones se sortearán entre los presentes 200 euros.

El viernes, la jornada se dedica a San Marzal y comenzará de mañana, de nuevo, con la música de Os do Barro A la uno se celebrará la misa y la procesión. Tras finalizar los actos litúrgicos, se llevará a cabo la tradicional subasta de ofrendas de plantas, gallos y distintos objetos donados por los vecinos y vecinas.

A las nueve dará inicio la verbena con las orquestas Olympus y Marbella. A las tres de la madrugada, una gran tirada de bombas anunciará el fin de fiestas y, en este caso, el sorteo que tendrá lugar será de 300 euros.