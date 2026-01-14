Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

Ollares de Portonovo celebra quince años retratando el paisaje y la vida de Sanxenxo

El germen de lo que ahora es una asociación nació en el 2011 tras una colaboración con una actividad cultural organizada por ‘PorEnArte’

C. Hierro
14/01/2026 00:10
Algunos de los socios de Ollares de Portonovo tras un taller
Algunos de los socios de Ollares de Portonovo tras un taller
Ollares de Portonovo
Talleres, exposiciones, clases con profesionales o salidas para hacer fotografías. Estas son solo algunas de las actividades organizadas por la Asociación Ollares de Portonovo que tuvo su germen en el año 2011 cuando “PonEnArte” invitó a cinco amigos que también eran cazadores de instantes a realizar una muestra. 

Desde ese año, cuenta el que es hoy presidente de la asociación y también formaba parte de ese grupo, Luis Dobarro, repitieron la exposición hasta el 2015, momento que, gracias a la insistencia de vecinos y vecinas, apostaron por crear la asociación.

“Nos pedían que hiciéramos talleres o cursos, que nos animaron a dar un paso más... y así hicimos”, relata Dobarro.

En total, cada año, Ollares de Portonovo organiza “unas 30 o 40” actividades. Aquellas que son fijas y se repiten año tras año son ‘Ollares na Rúa’ una exposición que refleja el paso del tiempo en el municipio a través de fotografías antiguas y variedad de clases y salidas. “Los talleres es lo que más gusta a los socios, hacemos de todo tipo, de fotografía de producto, de larga exposición diurna, de moda...”, detalla Dobarro.

Los socios

Aquello que nació como un grupo de amigos creando una pequeña exposición es, hoy, quince años más tarde, una asociación que reúne a más de setenta personas. “Llegamos a ser 85”, cuenta el presidente de Ollares Portonovo.

Y entre ellas, precisa, hay personas de todas las edades e incluso de variedad de municipios. “Entre los socios tenemos a gente de Sanxenxo pero también de Pontevedra, de O Grove, de Ribadumia, de Poio, de A Illa o de Cambados”, cuenta Dobarro. Por edades, tuvieron un socio de 16 años y ahora el menor “debe de tener unos veinte”

Venta de calendarios

Otra de las iniciativas que repiten anualmente es el diseño y venta de calendarios. Este almanaque (que ya está a la venta por seis euros) forma parte de un concurso que hacen en la asociación. “Los socios presentan sus fotografías y un jurado profesional escoge las doce que formarán parte del calendario, con un máximo de dos por autor”, cuenta Dobarro.

Además, el concurso incluye una actividad que es que el jurado (que está formado por los fotógrafos Raimon Moreno y Laura Prego) se reúne con los participantes y les explica el porqué de su elección.

