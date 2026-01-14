Más parques y un circuito de motocross: esto es lo que le piden los escolares de Nantes al alcalde

Un momento de la visita de los escolares al Concello Cedida

Alumnos y alumnas de 1º, 2º y 3º de Primaria del CEIP Nantes visitaron las instalaciones del Concello. Los encargados de recibirlos en el Salón de Plenos, lugar en el que tuvieron la oportunidad de formular algunas peticiones para su parroquia, como más parques o un circuito de motocross, fueron el alcalde Telmo Martín y la concejala de Educación, Nati Parada.

“Estudaremos todas as propostas que nos facedes e se podemos cumplirémolas”, les aseguró el alcalde.

El alumnado, tras repasar las funciones de los plenos o el significado de las banderas, visitaron el departamento del Padrón, lugar en el que se interesaron por el número de niños que viven en el municipio y tuvieron la oportunidad de saludar a la concejala de Economía, Hacienda y Personal, Paula Martínez.

La siguiente parada de la visita fue la oficina de Turismo ubicada en el puerto deportivo. En este punto el concejal de Turismo y Playas, Juan Deza, les explicó la importancia del municipio como destino turístico y los espacios más visitados cada año, así como los recursos paisajísticos y patrimoniales.

Esta es la primera visita de escolares este año al Concello de Sanxenxo y se esperan otras muchas.