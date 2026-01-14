La vivienda de segunda mano en Sanxenxo supera los 3.500 euros el metro cuadrado

Imagen de edificios ubicados en Sanxenxo Gonzalo Salgado

El municipio de Sanxenxo es, de Galicia, el que oferta la vivienda de segunda mano más cara. El último informe realizado por Fotocasa, portal de referencia que se dedica a la compra y venta de inmuebles, señala que el precio medio del metro cuadrado en esta localidad es de más de 3.500 euros, exactamente, 3.536 euros.

Estos datos posicionan al concello sanxenxino de primeros en un listado que continúa A Coruña capital que oferta los pisos de media a 3.392 €/m2 y Vigo con un precio de 3.011 €/m2.

A la cola de este ránking se sitúan los municipios de O Barco de Valdeorras, Monforte de Lemos y Verín con 945, 868 y 844 euros el metro cuadrado.

Media de Galicia

La provincia más cara de la comunicad gallega es Pontevedra. En su conjunto, la vivienda de segunda mano en Galicia se encareció, según el mismo informe, un 13,2% en 2025 respecto al año anterior y por lo tanto, de media, alcanzó los 2.142 euros por metro cuadrado en el mes de diciembre.

Estos datos sitúan a Galicia como la décima comunicad autónoma donde más se encareció la vivienda de segunda mano el año pasado. La lista está encabezada por Murcia (29,6%), la Comunidad Valenciana (24,4%) y Asturias (24%).

En cuanto a municipios gallegos, los incrementos más altos fueron en Marín (48%), Salvaterra de Miño (47,1%) y Culleredo (37,6%). La única caída fue en Silleda, que registró unos precios un 3,9% más bajos.

En el conjunto de España, la vivienda de segunda mano subió un 20,5% lo que marcó la cifra media en 2.879 euros el metro cuadrado.