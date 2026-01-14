Denuncian el robo de material de pesca valorado en 3.000 euros

Parte de los equipos robados Cedida

La empresa Maragota Boats denuncia que, la noche del sábado, su punto de información ubicado en Portonovo fue asaltado. La persona, o personas, que accedieron, señala Sandra Dopazo, propietaria de este negocio, se llevaron un total de 16 equipos de pesca valorados en "cerca de 3.000 euros".

En concreto, lo sustraído, fueron las cañas totalmente montadas que cuentan, entre otros elementos, con los carretes, que son las piezas de mayor valor.

Dopazo, que ya ha interpuesto la denuncia ante la Guardia Civil, cuenta que "forzaron la cerradura de la puerta para entrar" y se llevaron todos los equipos que se encontraban en el interior.

Colaboración

Desde la empresa, a través de las redes sociales, solicitan la mayor difusión sobre el suceso y solicitan que, cualquier persona que pueda tener información relacionada con el robo se ponga en contacto con ellos. "Hacemos esto porque los equipos tienen números de serie por lo que pueden ser identificados si están puestos a la venta en alguna página de internet o se los ofrecen a alguien", detalla la propietaria.

Esta es la primera vez que en la empresa sufren un robo de este tipo, cuenta Dopazo pero, como no podía ser de otra manera detalla que "ha sido un golpe muy duro para todas las personas que ponemos ilusión, trabajo y cariño en Maragota Boats".