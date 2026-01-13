El Concello mejora las playas de Pragueira y Area de Agra con la creación de puesto de control y una nueva pasarela

Imagen del nuevo acceso a la playa de Pragueira Cedida

El Concello de Sanxenxo comenzó con las labores de puesta a punto de los arenales antes de la llegada de la época estival. Las últimas actuaciones llevadas a cabo por el gobierno municipal que contó con una inversión de aproximadamente 7.000 euros tuvieron como objetivo la mejora de las playas de Pragueira y Area de Agra.

En la primera de ellas se instaló una nueva pasarela de acceso al módulo de Salvamento y Socorrismo que dispondrá, la próxima temporada de baño, con un puesto de control y vigilancia integrado. Esta pasarela está construida con madera antideslizante y cuenta con dos metros de ancho por 6,3 de largo, lo que facilita el acceso seguro a la zona en la que se encuentran los socorristas. Además, también se instaló una nueva torre con escalera fabricadas con materiales tratados para resistir las condiciones del entorno costero.

Por su parte, en la playa Area de Agra, la actuación que empezó en el día de ayer fue la creación de un nuevo acceso al arenal. En esta ocasión la pasarela cuenta con dos tramos y una meseta que permite el giro de 180º. Está previsto que esta instalación cuente con soportes pilotados, una plataforma y una barandilla. El objetivo de estas obras, señalan desde la concejalía de Turismo y Playas, dirigido por Juan Deza, es adecuar esta zona a las normas de accesibilidad vigentes, y, por tanto, mejorar la entrada y salida de personas.

Otras acciones

Por otro lado, Portos de Galicia y Concello colaboran para acelerar la tramitación que permita iniciar las obras de recuperación de la playa de Carabuxeira, situada en dominio público portuario.

Ambas entidades se reunieron para establecer las prioridades de esta actuación que consisten en la construcción de un nuevo espigón que contenga la arena que pierde la playa desde hace décadas. Para esto, es necesaria la transferencia a la comunidad autónoma de los terrenos en los que el Concello ejecutará las obras que, hasta el momento, pertenecen a la Administración Xeral do Estado.

Desde el Concello señalan que además de estas acciones llevan realizadas muchas otras para mejorar los arenales del municipio.

Así, recuerdan que en la playa de Canelas se realizó recientemente una mejora integral de los accesos, así, detallan, se sustituyó la antigua pasarela provisional por una estructura fija, ligeramente elevada sobre la arena, que permite el avance natural de la duna bajo la misma. Además, se instaló una rejilla para la recogida de pluviales que conecta con el pozo existente y que elimina el problema de los arrastres provocados por el agua de la lluvia.

En este punto de la localidad, la pasarela que instalaron, detallan desde el Concello, cuenta con cuarenta metros de longitud cuenta con una rampa desmontable de siete metros cuadrados. Además, una de las ventajas de este paseo es que conecta directamente con el acceso principal de la caseta de baños y servicios. Por último, se ha instalado un sistema de iluminación LED con tiras de 50 centímetros que ayudarán a mejorar la seguridad y la estética de este entorno durante la noche