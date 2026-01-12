Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

Estafan 20.000 euros a un vecino de Sanxenxo a través de un mensaje en el que se hacen pasar por su banco

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, certifica un aumento de estos delitos en la provincia de Pontevedra

C. Hierro
12/01/2026 17:47
La Guardia Civil es el cuerpo que investiga estas estafas
La Guardia Civil es el cuerpo que investiga estas estafas
Cedida
Un vecino septuagenario de Sanxenxo fue víctima, la semana pasada, de una estafa telefónica en la que perdió un importe cercano a los 20.000 euros. Según señaló el subdelegado del Gobierno, Abel Losada, estos hechos ya están siendo investigados por la Guardia Civil después de que el hombre interpusiera una denuncia.

La forma de actuar de los estafadores, en este caso, fue a través de un envío de un mensaje al teléfono móvil de la víctima en el que el emisor se identificaba como su entidad bancaria. En el texto le alertaban de que habían recibido una compra no autorizada por una elevada cantidad. Para resolver esta incidencia, los timadores le indicaban que debía llamar a un número de teléfono.

Al hacerlo, el hombre fue atendido por otro que, con la excusa de comprobar la identidad del cliente, le pidió además de sus datos personales, la numeración de sus tarjetas de crédito y de débito, así como el de las cuentas. Además, el estafador le pidió que entrara en su aplicación del banco y siguiese sus instrucciones. Estas indicaciones terminaron en la consumación de una estafa por un importe muy próxima a los 20.000 euros.

Según detallaron desde la Guardia Civil la denuncia por el vecino de Sanxenxo fue puesta el pasado 9 de enero y, desde ese momento, los agentes están investigando para conocer a la persona o personas que engañaron a este hombre y timaron esta cantidad de euros.

Ciberestafas

El subdelegado del Gobierno, Abel Losada, señaló que actualmente las ciberestafas ya supusieron, en el año 2024, el 27% de los delitos registrados en la provincia de Pontevedra. Es por ello que Losada invita a las personas, sobre todo al segmento de mayor edad de la población, a ser muy prudentes “e a desconfiar sistemáticamente dos ganchos que chegan a través do teléfono móbil ás persoas maiores”.

De la misma manera recomienda, de nuevo sobre todo a las personas de mayor edad, que tengan en cuenta que los ciberdelincuentes pueden llegar a suplantar la identidad de marcas muy conocidas para mandar mensajes o hacer llamadas y llevar a cabo este tipo de acciones. Además, avisa de que las comunicaciones suelen ser “alarmistas para provocar a reacción de devolver a chamado ou descargar un ficheiro”.

Por último, recuerda que en muchas ocasiones, estos infractores mandan a los usuarios a una web falsa que imita a la empresa suplantada para que añadan sus datos y ellos poder extraerlos de una manera sencilla.

