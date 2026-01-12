Un circuito pump truck, una zona de descanso y jardines: así será el nuevo entorno del pabellón de Baltar

Inicio de las obras en el entorno del pabellón de Baltar Cedida

Las obras de humanización del entorno del pabellón de Baltar arrancaron en el día de ayer con el inicio del levantamiento del pavimento deteriorado del campo de fútbol. Este espacio se convertirá, tras los trabajos y una inversión de 240.648 euros, en un nuevo circuito de pump truck, una pista diseñada para la práctica de diferentes disciplinas relacionadas con los deportes sobre ruedas (y no tengan motor).

En total contará con más de 84 metros de recorrido y estará formado por cinco rectas con diferentes perfiles y cinco curvas que dispondrán de peraltes que se podrán recorrer completamente con, por ejemplo, una bicicleta sin la necesidad de pedalear y únicamente a través de impulsos.

Este espacio está previsto que cuente, además, con una zona de descanso o de calentamiento con aparca bicis conectado por dos puntos diferentes a las pistas de pump track. Debido a las características del circuito, durante la ejecución del mismo, se requerirán pruebas por bikers que comprueben su adecuación a los requisitos que se esperan de un espacio como este.

Otros trabajos

El proyecto para la reforma integral de este espacio también contempla en la parte delantera del pabellón una intervención paisajística que conecte con la zona verde del Centro de Día. Esta actuación incluye la instalación de bancos de hormigón prefabricado con zonas de asiento en madera maciza y una zona de pavimento duro por la que se pueda caminar.

En la parte exterior se plantea una senda realizada en zahorra cemento (material formado por áridos), ideal para la práctica de diferentes deportes y una zona central en la que se instalará una estación de entrenamiento. El plan también cuenta con una nueva siembra de césped natural respetando los árboles que ya existen.

Centro de Día

Las obras de humanización también incluyen el interior del Centro de Día de Sanxenxo. En este caso está previsto instalar un toldo sobre la solera de hormigón y, en la zona verde, además de colocar mesas generar zonas de estancia temporales. Además se plantea, en la zona de césped, crear una pequeña pista de llave.

En cuanto al edificio, se proyecta el cambio de la cubierta de metacrilato que se encuentra en la salida del centro por una de chapa tipo panel sándwich y la ejecución de un nuevo cierre metálico que limite las instalaciones con respecto a la zona verde.

Por último, desde el gobierno local señalan que se prevé la colocación del mismo tipo de banco que en el entorno del pabellón y cambiar la iluminación por una LED que unifique la imagen final de las intervenciones.