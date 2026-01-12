Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

El actor portonovés, Fer Fraga, candidato a las nominaciones de los Goya: “Es un privilegio”

Este reconocimiento llega gracias a su papel en la película ‘Rondallas’ dirigida por Daniel Sánchez Arévalo

C. Hierro
12/01/2026 00:30
Fer Fraga junto a la actriz, también gallega, Judith Fernández
Fer Fraga junto a la actriz, también gallega, Judith Fernández
EFE
El actor nacido en Portonovo, Fer Fraga, es uno de los chicos de moda dentro del cine español. Su papel de Elías, un joven becado en EEUU por su dominio de la gaita que vuelve a su pueblo, A Guarda y encuentra a su amor de la niñez, le ha llevado a recoger reconocimientos por parte de profesionales, asociaciones y expertos del séptimo arte.

Uno de los más prestigiosos es que su nombre se encuentra entre los candidatos a las nominaciones de los Premios Goya en la categoría de actor revelación. “Somos candidatos en varias categorías, ojalá salga alguna nominación”, cuenta el actor. Y es que, para él, lo más importante son las buenas críticas y la afluencia de público que está recibiendo la película desde su estreno el uno de enero. “Estoy muy contento por la acogida que está teniendo la película”, señala Fraga. 

Será mañana, 13 de enero, el día que la actriz Toni Acosta y el intérprete y productor Arturo Valls desvelen, finalmente, quienes son los nominados y nominadas.

Trayectoria

En este filme, que no es el primero de su carrera, ya que participó en ‘Mala Influencia’ y en series tan conocidas como ‘Animal’, ‘Rapa’ o ‘30 Monedas’, el vecino de Sanxenxo tuvo la oportunidad de compartir escena con actores reconocidos en España y también con nuevos artistas que pisan fuerte sobe la escena.

“Es un privilegio poder contar historias rodeado de un equipo tan humano y talentoso”, indica Fraga. Estas palabras, por tanto, hacen referencia entre muchas otras personas, a actores y actrices como Javier Gutiérrez, María Vázquez, Tamar Novas, Judith Fernández o Carlos Blanco.

Antes de ponerse frente a una cámara de cine o, incluso subirse a las tablas de un teatro, y después de que se truncase su sueño de convertirse en un gran futbolista, Fer Fraga triunfó como modelo, desfilando en la Madrid Fashion Week o en pasarelas tan importantes como la de Milán.

Aunque señala que en la actualidad su prioridad es la interpretación y, por tanto, seguir formándose para “lograr una carrera longeva y de calidad” no descarta que en algún momento vuelva a participar en un desfile o, por ejemplo, ser el protagonista de un editorial posando para diferentes fotografías para una revista.

La Gala se celebra el 7 de febrero en Barcelona

La gala de los Premios Goya 2026 se celebra el 7 de febrero en Barcelona. Los encargados de ejercer de maestros de ceremonia en esta 40ª edición serán el actor ganador en tres ocasiones de estos premios y nacido en Lugo, Luis Tosar, y la cantante Rigoberta Bandini. La elección de esta sede forma parte de la iniciativa de la Academia de llevar la gala a un lugar distinto del país cada año.

