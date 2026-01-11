Las pompas de jabón, el teatro y la poesía inauguran el programa “Sanxenxo no foco”

Imagen de archivo del Auditorio Emilia Pardo Bazán Cedida

El Auditorio Emilia Pardo Bazán retoma, por segundo año consecutivo y, tras el éxito de la primera edición, el programa “Sanxenxo no foco” con tres propuestas culturales para el mes de enero. La primera cita es el 17 de enero con el espectáculo de pompas de jabón para todos los públicos ‘Os fabulosos cleaners’. La entrada para la función ya está a la venta por cinco euros a través de Ataquilla.

El sábado 24 llega al auditorio sanxenxino Charo López con su recital de lírica y poesía junto a Luis Santana y el Maestro Víctor Carbajo. Los pases ya están disponibles con un precio de doce euros a través del mismo portal.

La encargada de cerrar el programa de actuaciones del mes de enero será la obra de teatro ‘Bernarda’ que tendrá lugar el día 31 a las ocho y media de la tarde. Esta función, ambientada en un pequeño pueblo de Galicia, cuenta la historia de una mujer que se cada viuda el mismo día de la muerte de Franco. Los interesados en asistir ya pueden comprar la entrada por cinco euros.

El objetivo de este programa, señalan desde la concejalía de Cultura y Eventos, es ofrecer una propuesta enriquecedora y accesible para todos los públicos, a través de eventos que incluyan música, teatro, danza y actividades educativas.