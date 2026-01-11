El BNG denuncia el “lamentable” estado en el que se encuentran las tablas del paseo de Baltar

Imagen del estado de las tablas del paseo de Baltar Cedida

El grupo municipal del BNG denuncia el “lamentable” estado en el que se encuentran las tablas de madera que forman el paseo de Baltar.

Esta situación, indican los nacionalistas, se repite desde hace muchos años y, la solución aportada por el gobierno local, no solventa el problema. “O que pasa é que en vez de arranxar en sí a estrutura completa, o que fan e cambiar táboas de vez en cando, cando están mal. E iso non serve de nada porque aos meses xa volve a estar mal”, explica Adrián González, responsable local del BNG.

González recuerda que, “hai un ano o alcalde Telmo Martín, fixo un video e dicía que ía a esixir ao estado poder maniobrar nel e que o arranxaran”. Y, esto, señala, “quedou en nada, non hai máis noticias sobre o tema”.

Las tablas rotas y el mal estado de otros elementos del paseo, indican los nacionalistas, es peligroso tanto para los residentes de la zona como para los visitantes que frecuentan esta zona. “Un mal paso e pode pasar unha desgracia”, escriben en un comunicado publicado en el perfil del grupo municipal en Facebook.

Por último exigen que desde el gobierno local arreglen esto “xa de xa” y que no dejen las obras para el 2027 y sirva de “maniobra electoralista”.