La afluencia de público en Navidad contenta a Sanxenxo y a O Grove

Iluminación navideña en Sanxenxo Gonzalo Salgado

Pasadas las fechas navideñas, los gobiernos locales de Sanxenxo y O Grove hacen balance de las actividades organizadas por los Concellos y se muestran contentos por la afluencia de público durante estas citas festivas.

En ambas localidades, este año, el presupuesto destinado a estos festejos se aumentó, así en el municipio sanxenxino se contó con 360.000 euros (cantidad para dos años) solo para la iluminación de las calles y, por su parte, el concello vecino destinó un total de 65.000 euros tanto para el alumbrado como para las actividades.

Aspirar a más

La concejala de Cultura y Eventos de Sanxenxo, Elena Torres, señala que año tras año la localidad mejora la oferta de ocio y cultura durante las fiestas navideñas. Lo más destacado en esta ocasión, señala, fue el Pazo de Nadal, carpa de más de 2.000 metros cuadrados que estuvo colocada en la Praza do Mar y albergó una programación muy completa pensada para todas las edades y, además, acogió un mercadillo y una pista de hielo. Por este espacio, cuenta la concejala, “pasaron preto de 8.000 persoas durante o mes de apertura”.

Dos niños disfrutando de la pista de hielo en Sanxenxo Gonzalo Salgado

Además de las actividades organizadas por el Concello, desde el gobierno local también destacan las muchas iniciativas llevadas a cabo por las asociaciones con su colaboración como pueden ser: el Bosque de Nadal de Noalla, la Aldea Navideña de Vilalonga, El Fin de Ano Adiantado, Festa da Nadal Solidario de Bordóns o los Recunchos de Nadal. “Entre todos creouse unha atmósfera festiva no municipio e motivos para visitarnos”, cuenta Elena Torres, que no se olvidó de citar otras actividades como la Queima de Calendarios, el Chapuzón Solidario o el espectáculo de fuegos artificiales para despedir el año que, “cada vez atrae a máis público.

A pesar de la afluencia de gente durante estas fechas en Sanxenxo, la concejala de Cultura señala que “non nos confirmamos, aspiramos a máis e queremos que o Nadal en Sanxenxo siga mellorando e crecendo, afianzando unha tempada turística que permite amosar Sanxenxo fóra do verán”.

Luces de Navidad instaladas en Sanxenxo Gonzalo Salgado

Mucha participación

Por su parte, en O Grove, la concejala de Cultura Pili Galiñanes, señala que en el Concello están “moi contentos” con la participación de la gente en las diferentes actividades organizadas, tanto en el exterior como en el interior. Citando iniciativas concretas, Galiñanes cuenta que, por ejemplo, el concierto de fin de año que, en esta ocasión contó con dos pases, “tivo moi boa asistencia e tanto o público como a banda quedaron encantados”.

Entre todas las actividades llevada a cabo en el exterior, la concejala resalta la visita de O Apalpador, la llegada de los carteros reales y las cabalgatas tanto de Papá Noel como de los Reyes Magos. En esta última, cuenta, contaron con un elemento sorpresa, “un elefante practicamente a tamaño real que causou moita expectación e gustou moito”.

De la misma manera que Sanxenxo, en la localidad meca agradecen a las asociaciones que hacen posible que se organicen las decenas de iniciativas durante estas fechas navideñas.