Vilalonga dona casi 4.000 euros a favor de A Sonrisa de Xandre

Un momento de la entrega del chegue solidario Cedida

Las actividades solidarias enmarcadas dentro de la Vilalonga Aldea Navideña recaudaron un total de 3.994,63 euros. Esta cantidad fue entregada en el día de ayer por la organización a la iniciativa grovense A Sonrisa de Xandre, un perfil digital que impulsa Laura Meis, madre de Xandre, para visibilizar, concienciar y recaudar fondos para la investigación de la enfermedad de Alexander, afección calificada como rara que padece su hijo.

Entre las diferentes iniciativas llevadas a cabo por esta agrupación destaca, por ejemplo, la andaina solidaria que reunió a más de 500 personas llegadas desde diferentes municipios (Sanxenxo, O Grove, Dena o Meaño) para pasear por la parroquia. Otros eventos solidarios fueron la carrera San Silvestre organizada junto a la Comisión de Festas de Gondar el domingo 14 de diciembre, la visita de Papá Noel en la que vendieron tazas de chocolate caliente, un torneo de fútbol o diferentes talleres para la infancia.

Cifra récord

La cantidad recaudada este año, según cuentan desde la organización de la Vilalonga Aldea Navideña, es una cifra récord. A pesar de que, señalan, en algunas actividades parecía que contaron con menos afluencia de público, la cifra obtenida rompió con todas las expectativas.

A diferencia, por ejemplo, del año pasado, en 2025 las donaciones aumentaron más de mil euros, ya que en ese caso se entregaron un total de 2.970 euros a la Asociación Amencer, entidad destinada a la ayuda de personas con parálisis cerebral y otros trastornos neuro-motores.

Desde el momento que Laura Meis supo que, desde la asociación habían pensado en su objetivo para entregar la donación, tanto ella como su familia se mostraron muy agradecidos. "Nós seguiremos traballando sempre para recaudar fondos para a investigación desta enfermidade", señaló.

Vilalonga reúne a más de 500 personas en la andaina solidaria en favor de A Sonrisa de Xandre Más información

Laura Meis, madre de Xandre, con una enfermedad rara: “Non penso no futuro, senón é imposible vivir” Más información