Diario de Arousa

Sanxenxo

Arde un coche en la vía rápida do Salnés

Otro vehículo fue embestido por otro cuando los ocupantes observaban el incendio

C. Hierro
10/01/2026 22:46
Imagen del incendio que tuvo lugar en la vía
Imagen del incendio que tuvo lugar en la vía
Cedida
Un vehículo que circulaba pasadas las nueve de la noche por la vía rápida do Salnés, a la altura del concello de Sanxenxo, resultó totalmente calcinado tras comenzar a arder sin motivo aparente. Según las primeras investigaciones el fuego pudo haberse originado por una avería mecánica.

Los tres ocupantes que circulaban en el turismo, al ver las primeras llamas, bajaron por su propio pie y, según fuentes oficiales, no resultaron heridos.

Al lugar de los hechos se trasladaron efectivos de Emerxencias de Sanxenxo, Bomberos de Ribadumia, Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local del municipio sanxenxino. A su llegada, el coche ya se encontraba totalmente quemado.

Otro accidente

Otro coche que circulaba por esta carretera aminoró la marcha para observar las llamas del coche, momento en el que fue embestido por un tercer turismo.

Por tanto, el incendio del primer coche provocó, de manera involuntaria, un accidente por alcance en la misma vía.

