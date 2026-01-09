Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Sanxenxo refuerza con diez operarios los departamentos de obras, jardines y limpieza

El Concello adquirió una hidrolimpiadora por un importe de casi 14.000 euros

C. Hierro
09/01/2026 17:46
Imagen de la hidrolimpiadora adquirida por el Concello
Imagen de la hidrolimpiadora adquirida por el Concello
Cedida
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Concello de Sanxenxo refuerza con diez operarios los departamentos de obras, jardines y limpieza viaria. El objetivo, señalan, es poner a punto las distintas parroquias realizando tanto pequeñas obras como el acondicionamiento de caminos, jardines y carreteras.

En concreto se incorporarán tres efectivos en el área de obras, cuatro para la limpieza y tres en jardines y espacios públicos. Esto significa que, junto a la plantilla habitual, sumarán un total de veinte efectivos.

Con este refuerzo, el Concello organizará brigadas de hasta tres operarios en cada una de las siete parroquias del municipio. De esta manera, señala el gobierno local, buscan garantizar que la conservación y la limpieza de la localidad sigan el ritmo de las nuevas infraestructuras proyectadas para este año.

De la misma manera, avanzan que, en el mes de abril está previsto que se sumen otros diez operarios de cara a la campaña estival a través del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra.

Nueva maquinaria 

Con el objetivo de mejorar la limpieza del municipio el Concello también acaba de adquirir una hidrolimpiadora, por un importe de casi 14.000 euros, con entre otros accesorios, manguera de alta presión y remolque con capota con un depósito de 400 litros para llevar a cabo actuaciones en plazas, lavaderos y espacios públicos en general.

Tal y como señala el gobierno local se trata de un equipo autónomo que será especialmente útil en lugares sin acceso a tomas de agua o electricidad, así como para la limpieza de grafitis o la eliminación de musgo.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Programa organizado por el BNG de O Grove

El BNG cierra los actos para pedir la declaración de BIC para el Gran Hotel con una charla
C. Hierro
Os Ingleses durante el último partido en Fontecarmoa

Os Ingleses se juega el liderato de la primera fase con la visita al CRAT
María Caldas
Última edición de la Festa do Lacón con Grelos en Cuntis

Cuntis inicia los preparativos para su Festa do Lacón que este año se celebrará el 21 y 22 de febrero
Fátima Pérez
Imagen de un torneo celebrado en Vilagarcía

El Club Fontecarmoa organiza el Campeonato Provincial del 2026
María Caldas