Imagen de la hidrolimpiadora adquirida por el Concello Cedida

El Concello de Sanxenxo refuerza con diez operarios los departamentos de obras, jardines y limpieza viaria. El objetivo, señalan, es poner a punto las distintas parroquias realizando tanto pequeñas obras como el acondicionamiento de caminos, jardines y carreteras.

En concreto se incorporarán tres efectivos en el área de obras, cuatro para la limpieza y tres en jardines y espacios públicos. Esto significa que, junto a la plantilla habitual, sumarán un total de veinte efectivos.

Con este refuerzo, el Concello organizará brigadas de hasta tres operarios en cada una de las siete parroquias del municipio. De esta manera, señala el gobierno local, buscan garantizar que la conservación y la limpieza de la localidad sigan el ritmo de las nuevas infraestructuras proyectadas para este año.

De la misma manera, avanzan que, en el mes de abril está previsto que se sumen otros diez operarios de cara a la campaña estival a través del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra.

Nueva maquinaria

Con el objetivo de mejorar la limpieza del municipio el Concello también acaba de adquirir una hidrolimpiadora, por un importe de casi 14.000 euros, con entre otros accesorios, manguera de alta presión y remolque con capota con un depósito de 400 litros para llevar a cabo actuaciones en plazas, lavaderos y espacios públicos en general.

Tal y como señala el gobierno local se trata de un equipo autónomo que será especialmente útil en lugares sin acceso a tomas de agua o electricidad, así como para la limpieza de grafitis o la eliminación de musgo.