Sanxenxo contará con una planta para la gestión de residuos en Nantes

Imagen de archivo del Polígono de Nantes en Sanxenxo Gonzalo Salgado

La Xunta de Galicia acaba de dar luz verde ambiental "con condicións" a un proyecto para la gestión de residuos en el parque empresarial de Nantes, ubicado en la localidad de Sanxenxo.

El plan, promovido por la empresa Gómez Uhía Inversiones, S.L., prevé la construcción de una planta de este tipo en una parcela que cuenta con una superficie total de más de 750 metros cuadrados.

En este espacio, tal y como indican en el proyecto, se llevarían a cabo las siguientes actividades: almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos, incluyendo aparatos eléctricos y electrónicos, la valorización de metales mediante la clasificación y la selección de los mismos y de vehículos, automóviles y pequeñas embarcaciones que se encuentren en el final de su vida útil.

De esta manera, como se publica en el Diario Oficial de Galicia, el informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, señala que "non son previsibles efectos adversos significativos derivados do proxecto sempre que se cumpra cos condicionantes fixados tanto no documento ambiental e na restante documentación analizada como na propia resolución autonómica".

El informe elaborado, que contó con la participación de diez organismos interesados, llevaron a cabo su valoración y, además, fijaron unos condicionantes que se añaden al proyecto y que se recogen en el programa de vigilancia ambiental presente en la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.

Las evaluaciones indican que la puesta en marcha de este proyecto es viable siempre y cuando se cumplan ciertos condicionantes relacionados con aspectos como la protección de la atmósfera, la población y la salud, del suelo y de las aguas, además del patrimonio natural.

Desde la Xunta especifican que, una vez emitido el informe de impacto ambiental, antes de poner en marcha el proyecto el promotor debe obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que les exija la ley.