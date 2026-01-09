Las parroquias de Arra y Adina preparan unos días repletos de música y actividades

Imagen de archivo de unas fiestas en Arra Gonzalo Salgado

Las parroquias de Arra y Adina, en Sanxenxo, tienen todo preparado para celebrar las fiestas en honor a San Amaro, San Marzal y San Antonio.

Los primeros en disfrutar de los eventos serán los vecinos y vecinas de Arra que arrancarán los días festivos el 15 de enero. Para esa jornada tienen organizado, además de pasacalles y misa en honor a San Amaro, una gran verbena a cargo de las orquestas París de Noia y Los Satélites. Al día siguiente, el viernes, además de llenar la parroquia del sonido de gaitas, celebrar la subasta de ofrendas y la misa en honor a San Marzal, actuarán Olympus y Marbella.

Cartel de las fiestas de Arra

Los días posteriores, el 17 y 18 de enero, las fiestas se trasladan a la parroquia de Adina en honor a San Antonio. El primer día comenzará con un pasacalles a cargo del grupo de gaitas Os do barro y, por la noche, a partir de las nueve, la verbena contará con la actuación de la orquesta Gran Parada y Dúo Stylo.

El domingo el festejo será únicamente de mañana con la música de Os Gatiños y la misa solemne cantada por la coral Santa María de Adina de Portonovo.

Cartel de las fiestas de San Antonio

En ambas celebraciones, la organización cuenta con una gran carpa para que los asistentes puedan disfrutar independientemente del tiempo.