Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Las parroquias de Arra y Adina preparan unos días repletos de música y actividades

Sanxenxo bailará al ritmo de orquestas como París de Noia, Olympus o Gran Parada

C. Hierro
09/01/2026 20:51
Imagen de archivo de unas fiestas en Arra
Imagen de archivo de unas fiestas en Arra
Gonzalo Salgado
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

Las parroquias de Arra y Adina, en Sanxenxo, tienen todo preparado para celebrar las fiestas en honor a San Amaro, San Marzal y San Antonio.

Los primeros en disfrutar de los eventos serán los vecinos y vecinas de Arra que arrancarán los días festivos el 15 de enero. Para esa jornada tienen organizado, además de pasacalles y misa en honor a San Amaro, una gran verbena a cargo de las orquestas París de Noia y Los Satélites. Al día siguiente, el viernes, además de llenar la parroquia del sonido de gaitas, celebrar la subasta de ofrendas y la misa en honor a San Marzal, actuarán Olympus y Marbella.

Cartel de las fiestas de Arra
Cartel de las fiestas de Arra

Los días posteriores, el 17 y 18 de enero, las fiestas se trasladan a la parroquia de Adina en honor a San Antonio. El primer día comenzará con un pasacalles a cargo del grupo de gaitas Os do barro y, por la noche, a partir de las nueve, la verbena contará con la actuación de la orquesta Gran Parada y Dúo Stylo.

El domingo el festejo será únicamente de mañana con la música de Os Gatiños y la misa solemne cantada por la coral Santa María de Adina de Portonovo.

Cartel de las fiestas de San Antonio
Cartel de las fiestas de San Antonio

En ambas celebraciones, la organización cuenta con una gran carpa para que los asistentes puedan disfrutar independientemente del tiempo.

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Fachada de la estación de autobuses

La Xunta dice que no recibió ninguna petición de reunión para la intermodal y Vilagarcía muestra correos de 2024
Olalla Bouza
Gonza Fernández durante el derbi en Barraña

“El Cambados es un equipo difícil de ganar”, dice Gonza Fernández
María Caldas
Asilo Hermanitas Ancianos Desamparados en Caldas de Reis

La gestión del asilo de Caldas atraviesa un debate sobre la titularidad del inmueble
Fátima Pérez
Conviene recordar que el protocolo familiar, por sí solo, no sustituye a los instrumentos sucesorios

Family office: Qué es, para qué sirve y por qué cada vez se habla más de ellos
Noelia Puceiro