Diario de Arousa

Sanxenxo

Sanxenxo recibe tres propuestas para llevar a cabo la reforma integral del edificio de usos múltiples de Portonovo

El Concello licitó la rehabilitación del espacio por 1.257.621 euros y un plazo total de nueve meses

C. Hierro
08/01/2026 18:33
Imagen de archivo del edificio multiusos de Portonovo
Imagen de archivo del edificio multiusos de Portonovo
Cedida
Sanxenxo recibió la oferta de tres empresas para ejecutar el proyecto de reforma del edificio multiusos ubicado en Portonovo. Se trata de Citanias Obras y Servicios, Construcciones Castro Figueiro y Oreco Balgón.

El Concello sacó a licitación la rehabilitación de este espacio por un total de 1.257.621 euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

Amplias posibilidades

El edificio, que fue construido en 1989, cuenta con más de 900 metros cuadrados y, a pesar de contar con una estructura en buen estado presenta importantes deficiencias de accesibilidad y aislamiento. Es por ello que, desde el gobierno local han decidido mejorarlo y recuperarlo como sede de Servicios Sociales, además de como punto para llevar a cabo diferentes actos, charlas o cursos.

El proyecto de rehabilitación incluye la redistribución de las plantas y que, tanto la escalera como el ascensor, lleguen al semisótano para poder usarlo como acceso principal. En este mismo punto se situará el control y recepción de usuarios y contará con un espacio libre y flexible para llevar a cabo actos, exposiciones y presentaciones. A media planta, por la calle lateral se accederá a un pequeño espacio multiusos independiente del resto del edificio. También en esta planta se habilitará una sala con una pequeña cocina donde se podrán impartir cursos.

El siguiente piso se reformará de manera íntegra para acoger el departamento de Servicios Sociales. Para ello se diseñarán ocho despachos, así como un puesto de control e información, una zona de espera reservada para las personas usuarias y una sala de reuniones para los trabajadores.

La actuación contempla que la segunda planta albergue las aulas de educación para mayores y el despacho de profesores. Además se habilitará un aula técnica con servicios informáticos y audiovisuales. La planta bajo cubierta mantendrá su uso como sala de estudios para un total de 20 personas.

