Diario de Arousa

Sanxenxo

Muebles Dopazo, Restaurante Xerfa y Mahonia Interiorismo ganan el concurso de decoración

El Concello repartió un total de 4.000 euros entre los ganadores

C. Hierro
07/01/2026 19:17
Decoración navideña del comercio Mahonia Interiorismo
Decoración navideña del comercio Mahonia Interiorismo
Mónica Ferreirós
La tercera edición del concurso “Deslumbra co teu Nadal”, que premia la decoración navideña de comercios, viviendas y calles, repartió un total de 4.000 euros entre los ganadores.

En la categoría de establecimientos comerciales (fachada y escaparate) el primer premio dotado con 1.000 euros fue para Muebles Dopazo, el segundo (750 euros) para Restaurante Xefra y, el tercer premio (500 euros) para Mahonia Interiorismo.

Decoración navideña de Muebles Dopazo
Decoración navideña de Muebles Dopazo
Cedida

En la categoría de Viviendas (decoración exterior) los ganadores fueron Sergio Santiago Carballo, Mari Carmen Lemetre Fariña y María Belén Freijeiro Otero, que recibieron 500, 300 y 200 euros respectivamente.

Elementos decorativos del ganador en categoría de Viviendas
Elementos decorativos del ganador en categoría de Viviendas
Cedida

Por último, el premio único para la decoración del entorno de calles, barrios, plazas o vecindarios, dotado en un total de 750 euros, fue para los vecinos y vecinas de la Rúa Eira.

Decoración de la Rúa Eira
Decoración de la Rúa Eira
Cedida

El jurado valoró la iluminación con hasta diez puntos, la originalidad y el diseño con hasta cinco y el fomento de valores locales, contenido didáctico del proyecto y el cuidado del medio ambiente con utilización de materiales ecológicos con hasta tres puntos.

El objetivo de este concurso, organizado por el Concello en colaboración con Entretendas Centro Comercial Urbano, es hacer partícipe a los residentes de la localidad y al sector del comercio local de la ambientación navideña del municipio, así como generar un entorno embellecido que refuerce a la decoración municipal, teniendo en cuenta la creatividad de cada uno de ellos. “É unha iniciativa para incentivar a participación no Nadal e premiar aquelas decoracións que sexan máis orixinais. Cada ano sorpréndennos e agradecemos a implicación”, señaló la concejala Elena Torres.

