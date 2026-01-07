Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

El BNG de Sanxenxo denuncia deterioro de los caminos y vías en la parroquia de Noalla

C. Hierro
07/01/2026 20:24
Algunos de los desperfectos que denuncian los nacionalistas
Algunos de los desperfectos que denuncian los nacionalistas
Cedida
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El BNG de Sanxenxo denuncia “o mal estado” en el que se encuentran varios caminos y vías de titularidad municipal en la parroquia de Noalla. Los nacionalistas señalan que ya comunicaron estos desperfectos al gobierno local y esperan que se lleven a cabo las labores de acondicionamiento “no menor tempo posible”.

El grupo municipal señala que esta situación “non é puntual” y se extiende durante varios kilómetros muy utilizados por los residentes, especialmente en lugares como A Revolta, Mourelos o Telleiro.

“Nalgúns casos estamos a falar de deficiencias importantes que poñen en risco a conducción e o tránsito por estas zonas”, indican los nacionalistas. Desde el BNG apuntan que este tipo de deficiencias “pódense subsanar e evitar con mantemento regular” pero denuncian que en Sanxenxo, “por desgraza, o rural se atopa totalmente abandonado polo goberno local”. De la misma manera critican que las políticas llevadas a cabo por el alcalde, Telmo Martín, “non inclúen a reparación de camiños, máis ben só se centran en obras e proxectos faraónicos e que, na meirande parte dos casos, non son de primeira necesidade”.

Los nacionalistas concluyen su crítica advirtiendo que estarán pendientes de si se producen los arreglos solicitados.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Imagen de bateas en la Ría de Arousa

La Mancomunidade promocionará el potencial desestacionalizador de O Salnés con un vídeo turístico
A. Louro
Decoración navideña del comercio Mahonia Interiorismo

Muebles Dopazo, Restaurante Xerfa y Mahonia Interiorismo ganan el concurso de decoración
C. Hierro
Se enseñarán conocimientos electrónicos, móvil, email y trámites telemáticos

Meis ofrece formaciones en capacitación digital para personas paradas y jubiladas
Redacción
Noemí Outeda, en una imagen de archivo de un Pleno

Noemí Outeda renuncia como concejala: “Tiña que elixir entre a política e a miña saúde”
C. Hierro