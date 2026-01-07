El BNG de Sanxenxo denuncia deterioro de los caminos y vías en la parroquia de Noalla

Algunos de los desperfectos que denuncian los nacionalistas Cedida

El BNG de Sanxenxo denuncia “o mal estado” en el que se encuentran varios caminos y vías de titularidad municipal en la parroquia de Noalla. Los nacionalistas señalan que ya comunicaron estos desperfectos al gobierno local y esperan que se lleven a cabo las labores de acondicionamiento “no menor tempo posible”.

El grupo municipal señala que esta situación “non é puntual” y se extiende durante varios kilómetros muy utilizados por los residentes, especialmente en lugares como A Revolta, Mourelos o Telleiro.

“Nalgúns casos estamos a falar de deficiencias importantes que poñen en risco a conducción e o tránsito por estas zonas”, indican los nacionalistas. Desde el BNG apuntan que este tipo de deficiencias “pódense subsanar e evitar con mantemento regular” pero denuncian que en Sanxenxo, “por desgraza, o rural se atopa totalmente abandonado polo goberno local”. De la misma manera critican que las políticas llevadas a cabo por el alcalde, Telmo Martín, “non inclúen a reparación de camiños, máis ben só se centran en obras e proxectos faraónicos e que, na meirande parte dos casos, non son de primeira necesidade”.

Los nacionalistas concluyen su crítica advirtiendo que estarán pendientes de si se producen los arreglos solicitados.