Sanxenxo

Sanxenxo encara la recta final de la humanización de las calles Cesteiros, Viña da Fonte y Panadeira

Este lunes se efectuó el pintado de los viales y en los próximos días se reubicarán los semáforos en los nuevos pasos de peatones

Sandra Rey
05/01/2026 18:03
Imagen del pintado de la calle Cesteiros
Imagen del pintado de la calle Cesteiros
Cedida
Las calles Cesteiros, Viña da Fonte y Panadeira, ubicadas en el centro de Sanxenxo, encaran la recta final de su humanización con el pintado de los viales. Durante la mañana de este lunes se prohibió el estacionamiento en ambos márgenes de Cesteiros y Viña da Fonte para poder llevar a cabo los trabajos. En lo próximos días se procederá al traslado de los semáforos del cruce con la calle Progreso, que se reubicarán junto a los nuevos pasos de peatones y adaptarán sus ópticas.

Los trabajos en las vías también incluyen la instalación de una barandilla en la calle Progreso para impedir que los peatones crucen la calzada por la zona no habilitada, al igual que en Viña da Fonte, en la plazoleta, con el objetivo de proteger el desnivel entre la explanada y la nueva acera.

Además, está prevista la colocación de bancos, papeleras y la creación de dos nuevas zonas ajardinadas que contribuirán a mejorar la imagen y la funcionalidad de este punto clave del municipio. Así, se actualizarán las infraestructuras básicas y se hará más agradable y accesible esta zona para vecinos y visitantes.

Asimismo, el proyecto de mejora de estos viales –el cual está valorado en más de 300.000 euros– incluyó la renovación del alumbrado público, de la señalización vertical y del drenaje existente. También, a lo largo de toda la actuación se acondicionaron completamente los pavimentos en las aceras de las tres calles mediante la colocación de baldosa hidráulica sobre solera de hormigón.

