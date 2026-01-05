Mi cuenta

La Banda de Música de Sanxenxo celebra su tradicional concierto solidario de Reyes a favor del Banco de Alimentos Rías Baixas

La cita será el martes 6 de enero, a las 19:30, en el auditorio Emilia Pardo Bazán

Sandra Rey
05/01/2026 18:14
La Banda de Música de Sanxenxo será la responsable de poner el broche final al programa de Navidad del municipio con su tradicional concierto solidario por el Día de Reyes en el auditorio Emilia Pardo Bazán, que al igual que en ediciones anteriores es a favor del Banco de Alimentos Rías Baixas. La cita será este martes, a partir de las 19:30 horas, y para poder asistir será necesario donar un kilogramo de alimentos no perecederos.

Entrega de premios 'Deslumbra co teu Nadal!'

Además, al concluir el evento tendrá lugar la entrega de premios del concurso ‘Deslumbra co teu Nadal!’, una iniciativa organizada por el Concello en colaboración con Entretendas y cuyo objetivo es hacer partícipe al vecindario y al comercio local en la decoración navideña de las calles de todo el municipio.

En su tercera edición, se repartirán 4.000 euros en premios entre los once comercios, diez viviendas y tres barrios que se presentaron a la actividad. Así, se entregará un único premio de 750 euros a la calle, plaza o zona de vecindario mejor decorada; se otorgarán tres galardones de 1.000, 750 y 500 euros a establecimientos comerciales; y otros tantos de 500, 300 y 200 euros a las viviendas que presenten las decoraciones exteriores más destacadas.

Para su dictamen, el jurado valorará la iluminación de los espacios con hasta diez puntos, y la originalidad y el diseño con hasta cinco puntos. Además, tendrán en cuenta el fomento de valores locales, el contenido didáctico del proyecto de decoración y el cuidado del medio ambiente a través de la utilización de materiales reciclados y ecológicos, que podrá sumar hasta tres puntos.

