La memoria gráfica e histórica de Portonovo se cuela entre la literatura más vendida en Sanxenxo

Casa do Pobo de Portonovo Cedida

La Librería Nós de Sanxenxo hizo balance de los libros más vendidos durante el pasado año 2025. Una lista que lidera en el establecimiento ‘Crónicas de Portonovo’, del profesor Carlos Medrano y la asociación Ollares de Portonovo, que ofrece un recorrido histórico por la villa desde su fundación hasta principios del siglo XX, con el objetivo de recuperar episodios de la memoria histórica y evitar que se pierdan en el tiempo.

El ranking lo completan ‘Asasinato na Casa Rosa’, de Arantxa Portabales; ‘De nais a fillas’, de Ana Cancela, ‘El Caso Salgueiro’, de Óscar Reboiras; ‘La muy catastrófica visita al zoo’, de Joel Diker; ‘La península de las casas vacías’, de David Ucles; ‘La Asistenta’, de Freida McFadden; o ‘Onde nacen as bestas’, de Pedro Feijóo.

La librería constata así el éxito entre el público de ‘Crónicas de Portonovo’, ilustrado con cientos de fotografías, en su mayoría procedentes del archivo gráfico de la Asociación Fotográfica Ollares de Portonovo, la memoria gráfica de la vila marinera.

La investigación para que el libro viese la luz llevó años de trabajo a Medrano, aunque la fase más intensa fue en los últimos meses antes de su publicación, con la recopilación de toda la información. Uno de sus hallazgos más importantes fue un documento medieval que relata la fundación de la villa. Todo se reduciría a una concesión que el arzobispo le ofrece a los hijos de Paio Gómez Chariño para que construyeran casas en un “novo porto, nun Portonovo”, y así recaudar impuestos con la pesca de la sardina.