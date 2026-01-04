El parking de Nauta pulveriza sus récords en 2025 con 793.074 euros y 167.524 coches

Imagen de archivo de la fachada del parking Nauta en Sanxenxo Mónica Ferreirós

El parking de Nauta abría sus puertas en julio de 2005 y dos décadas después sigue marcando récords de ocupación y facturación año tras año, como buena muestra de la atracción turística de Sanxenxo, que parece no tener techo. Así, cerró 2025 con la mejor cifra registrada hasta ahora con 793.074 euros, un 5,4% más que 2024, el año de mayores ingresos en la serie histórica. Un crecimiento basado en el número de vehículos estacionados en el aparcamiento público a lo largo del pasado año, ya que las tarifas se han mantenido. Así, se contabilizaron un total de 167.524 coches, 3.775 más que en 2024.

En cuanto a la rotación de vehículos, el parking —que cuenta con un total de 584 plazas de estacionamiento—registró el mayor movimiento en el mes de agosto con 34.316 coches, seguido de julio con 26.133; septiembre, 15.503; y junio, que experimentó la mayor subida del año respecto al ejercicio anterior, alcanzando los 15.720 turismos. Cabe destacar meses de temporada baja como abril con 13.372 vehículos, mayo, 12.046, o diciembre con 12.412 coches, siendo así un buen termómetro de la actividad económica del municipio en base al turismo y su desestacionalización.

Desde el Concello recuerdan que vecinos y visitantes cuentan con dos horas gratis al día en temporada baja si tienen censado su vehículo en el municipio. Así, en 2025 se beneficiaron 4.746 usuarios, que generaron un total de 26.286 descuentos aplicados. También creció el pasado año el número de bonos, con 40.915 frente a los 32.104 registrados durante 2024, según recogen los registros municipales.