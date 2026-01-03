Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

El punto de atención a inmigrantes de Sanxenxo atendió a un total de 71 personas en 2025

Es el primer concello de la comarca de O Salnés que cuenta con este servicio abierto todo el año al público

C. Hierro
03/01/2026 00:10
Imagen de archivo del momento de la inauguración de esta oficina de información
Imagen de archivo del momento de la inauguración de esta oficina de información
Cedida
Sanxenxo abrió en enero del 2025 el primer punto de información y asesoramiento a inmigrantes de la comarca de O Salnés. Esta oficina, que nació de la colaboración entre la ONG Accem y el Concello a través del programa de la Xunta de Galicia, Gadea, atendió durante este periodo a un total de 71 personas de manera presencial. La mayoría de ellas, cuentan desde el gobierno local, eran mujeres de nacionalidad colombiana.

De todas las solicitudes de información que se realizaron a los profesionales el 90% estuvieron relacionados con los métodos de obtención de la residencia por vínculos familiares, sociolaborales o socioeducativos. El 10% restante, indican, se acercaron a este punto de asesoramiento para solicitar información para gestionar el carné de familiar de algún ciudadano español o la reagrupación familiar.

Solicitudes

En total, desde este oficina de Sanxenxo se presentaron por parte del personal de la ONG (la mayor parte de ellos abogados) 27 solicitudes de residencia. Entre ellas, señalan desde el Concello, doce eran para personas llegadas desde Colombia. En cuanto a la diferencia entre hombres y mujeres se registraron 17 para ellas y diez para ellos.

El objetivo con el que nació esta oficina, indicó en el momento de su inauguración el alcalde de la localidad, Telmo Martín, es acercar la administración a estar personas y “axudarlles a asentarse no municipio”. Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Paz Lago, destacó que la creación de este punto en Sanxenxo forma parte de su trabajo en el gobierno local para “incluir la migración en las agendas”.

La atención gestionada por los profesionales de la ONG se ofrece una vez al mes en horario únicamente de mañana. En total, está previsto que ofrezcan ocho consultas diarias pero cuentan con la posibilidad de ampliar la periodicidad e incluso la hora de atención si fuera necesario para alguna persona.

Desde Accem, responsable de Galicia, Daniel Bóveda, señaló que la apertura de este espacio en Sanxenxo “non é casualidade”, ya que desde el primer momento desde el Concello apoyaron la llegada de migrantes a la localidad y se pusieron a disposición para gestionar la emergencia humanitaria.

La localidad es un ejemplo para la integración social

Desde la primera llegada de migrantes de Mali a Sanxenxo, señalan desde Accem, la localidad se convirtió un ejemplo de integración social. En la actualidad desde el Concello llevan a cabo actividades para, además de ofrecer ocio, intentar que estas personas encuentren un puesto de trabajo y comiencen a construir un futuro lejos de la guerra que asola su país.

