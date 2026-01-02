Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a la infancia en el Pazo de Nadal

La Cabalgata saldrá a las seis y media de este punto y finalizará en el Belén viviente de Portonovo

C. Hierro
02/01/2026 19:16
Imagen de archivo de la llegada de los Reyes Magos el año anterior
Imagen de archivo de la llegada de los Reyes Magos el año anterior
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Los Reyes Magos recibirán a los niños y niñas de Sanxenxo el día cinco, a partir de las cuatro y media de la tarde, en el Pazo de Nadal ubicado en la Praza do Mar. Durante dos horas, Melchor, Gaspar y Baltasar posarán para fotos y repartirán caramelos entre la infancia de la localidad.

A las seis y media está previsto que salga la Cabalgata precedida por una estrella de Navidad que portarán miembros de la asociación Soalleira y a la que seguirán tres carrozas reales y tres vehículos descapotables que colaborarán con los Reyes para transportar los regalos. La comisión de Festas da Lanzada también colaborará en esta comitiva.

El recorrido se realizará por el Paseo de Silgar, la Avenida de Galicia y Rafael Picó. La Policía Local realizará cortes de tráfico puntuales para garantizar un recorrido seguro, pero se abrirá por tramos a medida que pase la Cabalgata de Reyes para interferir lo menos posible en el tráfico. En Portonovo, junto a Belén viviente, último punto del recorrido, el Concello repartirá chocolate con churros para que todos los asistentes puedan reponer fuerzas.

Para el día seis está programado el tradicional concierto de Reyes a cargo de la Banda de Música de Sanxenxo. La cita es a las siete y media de la tarde en el Pazo Emilia Pardo Bazán

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El conselleiro de Educación visita las obras en el IES Aquis Celenis, en Caldas

La ampliación del Aquis Celenis de Caldas será una realidad en abril
Fátima Pérez
De los últimos partidos entre el Unión Grove, hoy CD Grove ,y el Villalonga

Monte da Vila quiere ser el jugador número 12 en el derbi copero
Carlos Paz
El Rey Gaspar, junto con Melchor y Baltasar realizarán una primera visita por las parroquias en el Bus Real histórico y una segunda en la Cabalgata por el centro de la ciudad

Melchor, Gaspar y Baltasar visitarán Ribeira con un recorrido por las parroquias en Bus Real histórico y otro a la ciudad en la tradicional Cabalgata
Chechu López
El alcalde participó hoy en la clausura del segundo | cedida

Vilanova baraja nuevos campamentos digitales tras el “éxito” de los dos navideños
Redacción