Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a la infancia en el Pazo de Nadal

Imagen de archivo de la llegada de los Reyes Magos el año anterior Cedida

Los Reyes Magos recibirán a los niños y niñas de Sanxenxo el día cinco, a partir de las cuatro y media de la tarde, en el Pazo de Nadal ubicado en la Praza do Mar. Durante dos horas, Melchor, Gaspar y Baltasar posarán para fotos y repartirán caramelos entre la infancia de la localidad.

A las seis y media está previsto que salga la Cabalgata precedida por una estrella de Navidad que portarán miembros de la asociación Soalleira y a la que seguirán tres carrozas reales y tres vehículos descapotables que colaborarán con los Reyes para transportar los regalos. La comisión de Festas da Lanzada también colaborará en esta comitiva.

El recorrido se realizará por el Paseo de Silgar, la Avenida de Galicia y Rafael Picó. La Policía Local realizará cortes de tráfico puntuales para garantizar un recorrido seguro, pero se abrirá por tramos a medida que pase la Cabalgata de Reyes para interferir lo menos posible en el tráfico. En Portonovo, junto a Belén viviente, último punto del recorrido, el Concello repartirá chocolate con churros para que todos los asistentes puedan reponer fuerzas.

Para el día seis está programado el tradicional concierto de Reyes a cargo de la Banda de Música de Sanxenxo. La cita es a las siete y media de la tarde en el Pazo Emilia Pardo Bazán