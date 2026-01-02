El BNG denuncia que el mal estado del entorno de A Peixeira pone “en risco a seguridade”

Los representantes del BNG de Sanxenxo en la zona del Mirador da Peixeira Cedida

El grupo municipal del BNG de Sanxenxo denuncia que la “mala situación” del entorno del Mirador da Peixeira, tras renovarse hace unos meses, pone “en risco a seguridade das persoas” que caminan por esa zona. Así, los nacionalistas señalan que ya se produjo alguna caída, “afortunadamente sen consecuencias”.

Los representantes del BNG visitaron este espacio y criticaron que anteriormente era un “punto de encontro e referente para un gran número de veciños e veciñas” y ahora, tras las obras y una inversión de más de 800.000 euros “é un espazo cada vez máis en desuso e en absoluta decadencia, no que cada vez que hai mal tempo prodúcense desperfectos e no que xa se rexistrou algunha caída”.

Desde este grupo municipal señalan que lo ocurrido en este punto de la localidad es “un exemplo moi claro da política de Telmo Martín: formigón, cemento e opacidade absoluta”.

De la misma manera, los nacionalistas señalan que lo que ocurre en este mirador es lo mismo que pasa en otras obras llevadas a cabo en la localidad en las que, tras “botar formigón onde non fai falta e facerse unha foto para a prensa”, por parte del gobierno local existe un “esquecemento absoluto” y no se realizan los mantenimientos correspondientes.