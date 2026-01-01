Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo

Vecinos de Sanxenxo se bañan un año más en Silgar a favor de la investigación contra el cáncer infantil

El municipio celebró la quinta edición del evento ‘Un Chapuzón Solidario’, cuyo fin es sumar fondos para la Fundación Aladina

Sandra Rey
01/01/2026 22:01
Los bañistas corriendo hacia el agua
Los bañistas corriendo hacia el agua
Cedida
Decenas de vecinos y vecinas de Sanxenxo se reunieron el pasado 31 de diciembre en la playa de Silgar para, un año más, adentrarse en el mar por una causa benéfica: la iniciativa Un Chapuzón Solidario, cuyo objetivo es recaudar fondos para la investigación contra el cáncer infantil a través de la Fundación Aladina. Al igual que en la edición anterior, el sol decidió acompañar la jornada, animando aún más a los sanxenxinos a participar en el baño colectivo, pese a las bajas temperaturas registradas durante el día.

Es el quinto año que el Concello de Sanxenxo colabora en la celebración de esta iniciativa para despedir el año, en la que cada edición es mayor el número de participantes, así como de personas que acuden para visualizar el evento. Como ya es tradición, muchos bañistas se presentaron con sus mejores disfraces para, por un lado, animar aún más la jornada, y por otro, poder optar a los premios, tanto en categoría adulto como infantil. Posteriormente, los valientes que se motivaron a adentrarse en las gélidas aguas de la playa de Silgar, pudieron disfrutar de un chocolate caliente con rosca para volver a entrar en calor.

Algunos de los disfraces de este año
Algunos de los disfraces de este año
Cedida

Aunque el baño tuvo lugar a las 17 horas, previamente se abrieron las mesas para poder realizar las donaciones de manera presencial. No obstante, días antes desde la organización ya habilitaron el enlace para poder hacer los donativos en formato online, el cual continuará activo unos cuantos días más después del gran evento solidario. El año pasado se consiguieron reunir hasta 5.270 euros, una cifra que, según señalaron, fue muy superior a la de años anteriores, ediciones en las que la cuantía no llegó ni a alcanzar los 4.000 euros.

Además de su objetivo solidario a través de la recaudación de fondos, Un Chapuzón Solidario también busca visibilizar el principal fin de la Fundación Aladina, poniendo el foco en la importancia de invertir en la investigación contra el cáncer infantil y en la relevancia que tienen este tipo de asociaciones para contribuir en el progreso en los laboratorios.

Los participantes en el agua
Los participantes en el agua
Cedida
