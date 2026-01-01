Sanxenxo y O Grove preparan la llegada de los Reyes Magos con diferentes actividades infantiles

Imagen de archivo de una anterior cabalgata de reyes en Vilagarcía

Los municipios de Sanxenxo y O Grove calientan motores para la llegada de los Reyes Magos con diferentes actividades pensadas para los más pequeños de la familia, y que se desarrollarán a lo largo de estos días.

En el caso de Sanxenxo, en la parroquia de Vilalonga, la asociación de vecinos ‘O Salnés’ está preparando la recepción de Sus Majestades en el pabellón de la localidad, el día 5 a las 19 horas. No obstante, el recinto estará abierto desde las 16:30 horas para que los niños y niñas puedan divertirse con animación infantil, hinchables, “photocall”, visita de los personajes de la Patrulla Canina, chocolate con churros y más.

En el caso de O Grove, este viernes, 2 de enero, a partir de las 16:30 horas, el Cartero Real visitará la Casa da Cultura Ángel Vázquez Hereder para que los infantiles puedan entregar sus cartas y que estas lleguen a tiempo a Melchor, Gaspar y Baltasar. Aún así, los que no puedan acudir a la cita, tendrán una nueva oportunidad el sábado 3, también a las 16:30 horas, en la Casa do Concello.

Asimismo, el lunes 5, a partir de las 18 horas, tendrá lugar la gran Cabalgata de Reyes, que saldrá desde el CEIP Valle-Inclán y recorrerá diferentes calles del municipio.