Sanxenxo reúne cerca de 500 kilos de comida para el Banco de Alimentos Rías Baixas

Momento de la entrega de los productos en la sede de la ONG en Vilalonga Cedida

Al amparo del programa ‘Un chocolatiño quente?’ impulsado por la Concejalía de Servicios Sociales y Mayores del Concello de Sanxenxo, dirigida por Paz Lago, la parroquia de Dorrón ha conseguido recoger casi 500 kilogramos de productos alimenticios para el Banco de Alimentos Rías Baixas. La recolecta fue depositada ayer por la presidenta del colectivo vecinal, Encarna Otero, y la presidenta de la asociación cultural Soalleira, Mari Agís, en la sede de la ONG en la parroquia de Vilalonga. Hasta el punto también se desplazó Paz Lago, quien agradeció la implicación de los vecinos con la donación de productos alimentarios de primera necesidad como leche, pasta, aceite, harina y más.

“Sanxenxo é solidario e vólveo a demostrar unha vez máis. O chocolatiño foi a excusa para unha resposta impresionante por parte de colectivos e veciños das distintas parroquias”, asegura Lago, señalando que durante las fiestas navideñas se ha despertado una gran marea solidaria y colaborativa.

Los colectivos del Bosque de Nadal de Noalla también aprovecharon el tirón de su propuesta para recoger juguetes y que ningún niño se quede estas navidades sin regalo. La recogida se cerró este lunes y todos los juguetes serán entregados a Cáritas para que los repartan entre las familias con menores que lo necesiten.

En cuanto al programa ‘Un chocolatiño quente?’, el objetivo es recaudar alimentos, donaciones y ropa para el Banco de Alimentos Rías Baixas y Cáritas, para dar cobertura a las necesidades básicas de las familias del municipio. Ambas organizaciones, sin ánimo de lucro, colaboran durante todo el año con la administración local a través de diferentes iniciativas.