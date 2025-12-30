Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Sanxenxo reúne cerca de 500 kilos de comida para el Banco de Alimentos Rías Baixas

La recolecta se llevó a cabo en Dorrón y, también, colectivos del Bosque de Nadal de Noalla recogieron juguetes las familias con niños que los precisen

Sandra Rey
30/12/2025 18:37
Momento de la entrega de los productos en la sede de la ONG en Vilalonga
Momento de la entrega de los productos en la sede de la ONG en Vilalonga
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina

Al amparo del programa ‘Un chocolatiño quente?’ impulsado por la Concejalía de Servicios Sociales y Mayores del Concello de Sanxenxo, dirigida por Paz Lago, la parroquia de Dorrón ha conseguido recoger casi 500 kilogramos de productos alimenticios para el Banco de Alimentos Rías Baixas. La recolecta fue depositada ayer por la presidenta del colectivo vecinal, Encarna Otero, y la presidenta de la asociación cultural Soalleira, Mari Agís, en la sede de la ONG en la parroquia de Vilalonga. Hasta el punto también se desplazó Paz Lago, quien agradeció la implicación de los vecinos con la donación de productos alimentarios de primera necesidad como leche, pasta, aceite, harina y más. 

“Sanxenxo é solidario e vólveo a demostrar unha vez máis. O chocolatiño foi a excusa para unha resposta impresionante por parte de colectivos e veciños das distintas parroquias”, asegura Lago, señalando que durante las fiestas navideñas se ha despertado una gran marea solidaria y colaborativa.

Los colectivos del Bosque de Nadal de Noalla también aprovecharon el tirón de su propuesta para recoger juguetes y que ningún niño se quede estas navidades sin regalo. La recogida se cerró este lunes y todos los juguetes serán entregados a Cáritas para que los repartan entre las familias con menores que lo necesiten.

En cuanto al programa ‘Un chocolatiño quente?’, el objetivo es recaudar alimentos, donaciones y ropa para el Banco de Alimentos Rías Baixas y Cáritas, para dar cobertura a las necesidades básicas de las familias del municipio. Ambas organizaciones, sin ánimo de lucro, colaboran durante todo el año con la administración local a través de diferentes iniciativas.

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Imagen aérea de Meloxo en O Grove

La Cofradía de San Martiño de O Grove critica la falta de mantenimiento y de reordenación de los puertos
Sandra Rey
Infografía comparativa de lo que sería el depósito de betún con respecto a la mansión de los Duques de Terranova

Un tanque de betún más alto que un edificio de ocho plantas: Ravella alega al proyecto previsto para el Puerto
Fátima Frieiro
Los deportistas deportistas del club con el entrenador

El Club Olimpic participa en el Campeonato Xunta de Galicia Internatural
María Caldas
La víctima fue rescatada de debajo de la rueda del camión con la ayuda de una pala excavadora

Herido el conductor de un camión en un accidente laboral en A Pobra al aplastarle la pierna derecha una rueda de su vehículo
Chechu López