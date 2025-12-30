Sanxenxo se llena para despedir el año 2025 con fuegos artificiales

Imagen de archivo del espectáculo pirotécnico del año anterior Cedida

El municipio sanxenxino recibe a centenares de visitantes para despedir el año 2025. Desde el Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), su presidente, Alfonso Martínez, señala que los hoteles de cuatro estrellas y, por lo tanto, los que ofrecen la experiencia completa que incluye alojamiento, spa, cena y cotillón, “están llenos”. Por otro lado, los alojamientos que únicamente cuentan con habitaciones, indica, “todavía tienen alguna plaza libre”.

La demanda para pasar el último día del año en Sanxenxo, certifican desde CETS va en aumento. “Hay establecimientos que no abrieron años anteriores y este sí lo hacen. En total, se estima que el 20% de los existentes en la localidad estén en funcionamiento estas fechas. La línea general es que, con los años, “vaya subiendo poco a poco la ocupación”, cuenta Martínez. Además, continúa, la reserva en los hoteles de la localidad cada vez, se hace antes. “Desde los hoteles de cuatro estrellas lo que me cuentan es que se llenaron muy rápido”, explica el presidente del CETS.

Desde el Concello animan a que cada vez sean más los visitantes que despidan el año en la localidad a través de un espectáculo de fuegos artificiales desde mar y tierra. En esta ocasión el evento dará comienzo a las ocho de la tarde.

Las luces sobre el cielo será el colofón a una jornada llena de actividad que dará comienzo a las doce con la tradicional Quema de Calendarios organizada por la Asociación Cultural O Cubreiro. Desde las once está previsto que haya animación musical en la Praza Pascual Veiga.

Por la tarde la actividad se traslada a la playa de Silgar con el Chapuzón Solidario a partir de las cinco de la tarde con el objetivo de recaudar fondos a favor de la investigación del cáncer infantil a través de la Fundación Aladina.