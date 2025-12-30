La localidad registra un total de 196 pisos turísticos que son ilegales

Pisos turísticos Vilagarcía Mónica Ferreirós

El municipio de Sanxenxo, que destaca por ser uno de los que más visitantes atrae de Galicia -sobre todo en los meses de verano-, es también una de las localidades que cuenta con mayor número de pisos turísticos ilegales. En total, según los datos del Registro Único de Arrendamientos turísticos y temporales puesto en marcha por el Gobierno central, hay 196 alojamientos de estas características en la localidad, lo que la convierte en la segunda de la comunidad gallega.

Este ranking lo encabeza Vigo que suma 227 y, tras el municipio de O Salnés se encuentran A Coruña (140), Santiago de Compostela (128) y Pontevedra (111).

Galicia, en total, suma 6.956 pisos turísticos que están anunciados de manera ilícita a través del catálogo online de la aplicación Airbnb. La ilegalidad de estos alojamientos reside en que no cuentan con un número de registro o incluyen uno falso. Esta cifra, señala el Gobierno, representa el 10,7% del total de los pisos detectados por el Ministerio de Consumo de España y, por tanto, es la tercera comunidad que más presenta.