O Grove y Sanxenxo despiden el 2025 antes de tiempo con las precampanadas

Asistentes al evento celebrado en Sanxenxo el año pasado Cedida

El colectivo Empresarios Grovenses de Bens e Servizos, Emgrobes, y la Asociación O Cubreiro de Sanxenxo organizan en sus respectivos municipios las precampanadas para despedir el 2025, que tendrán lugar el día 31 por la mañana.

En el caso de la península meca, la jornada se celebrará en la calle Castelao a partir de las 11:30 horas, donde habrá hinchables para los más pequeños, reparto de dulces y animación musical, todo pensando para disfrutar con los familiares y amigos.

Por su parte, en Sanxenxo la fiesta se concentrará en la plaza Pascual Veiga, delante de la Casa Consistorial, donde a partir de las 11 horas una charanga amenizará el ambiente festivo de la mañana.

Posteriormente, a las 12 horas, aprovechando la campanadas que dará el reloj del Concello, los vecinos y visitantes del municipio podrán tomarse las “12 uvas” de manera anticipada. Y es que cada asistente deberá aportar el ingrediente con el que desee atraer la buena suerte para el 2026 (lacasitos, cacahuetes, aceitunas, uvas, pasas, gominolas...). Asimismo, los participantes podrán brindar por el nuevo año con espumoso cortesía de los locales próximos a dicha plaza. La fiesta continuará con la quema de los calendarios de 2025, un acto simbólico que pretende dejar atrás los aspectos más negativos del año y que comenzó en Sanxenxo en el año 2015, según afirman desde O Cubreiro.

El año pasado hubo una gran afluencia de asistentes a las precampanadas, por lo que esta edición se espera igualar o incluso superar las cifras.