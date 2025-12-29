Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

O Grove y Sanxenxo despiden el 2025 antes de tiempo con las precampanadas

Los eventos tendrán lugar el día 31, a partir de las 11 horas, en la calle Castelao y en la plaza Pascual Veiga, respectivamente

Sandra Rey
29/12/2025 06:03
Asistentes al evento celebrado en Sanxenxo el año pasado
Asistentes al evento celebrado en Sanxenxo el año pasado
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El colectivo Empresarios Grovenses de Bens e Servizos, Emgrobes, y la Asociación O Cubreiro de Sanxenxo organizan en sus respectivos municipios las precampanadas para despedir el 2025, que tendrán lugar el día 31 por la mañana.

En el caso de la península meca, la jornada se celebrará en la calle Castelao a partir de las 11:30 horas, donde habrá hinchables para los más pequeños, reparto de dulces y animación musical, todo pensando para disfrutar con los familiares y amigos.

Por su parte, en Sanxenxo la fiesta se concentrará en la plaza Pascual Veiga, delante de la Casa Consistorial, donde a partir de las 11 horas una charanga amenizará el ambiente festivo de la mañana.

Posteriormente, a las 12 horas, aprovechando la campanadas que dará el reloj del Concello, los vecinos y visitantes del municipio podrán tomarse las “12 uvas” de manera anticipada. Y es que cada asistente deberá aportar el ingrediente con el que desee atraer la buena suerte para el 2026 (lacasitos, cacahuetes, aceitunas, uvas, pasas, gominolas...). Asimismo, los participantes podrán brindar por el nuevo año con espumoso cortesía de los locales próximos a dicha plaza. La fiesta continuará con la quema de los calendarios de 2025, un acto simbólico que pretende dejar atrás los aspectos más negativos del año y que comenzó en Sanxenxo en el año 2015, según afirman desde O Cubreiro.

El año pasado hubo una gran afluencia de asistentes a las precampanadas, por lo que esta edición se espera igualar o incluso superar las cifras.

0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

El vial DP-7301, entre las rotondas de O Vilar y Xarás por Frións, el tramo final de la AG-11 y la Avenida de Ferrol son algunos de los viales que registran mayor siniestralidad del municipio

Ribeira abordará la toma de medidas para tratar de reducir la elevada siniestralidad en las calles y carreteras de la localidad
Chechu López
Samu Araújo celebra uno de los goles en Barraña

El Boiro y el Céltiga se ganan la licencia para soñar
María Caldas
Los Bugis volverá a amenizar la celebración de las campanadas dorneiras

Las campanadas dorneiras anticipadas en Ribeira se celebrarán este miércoles con docenas de almejas
Chechu López
A Pobra mantiene activas las concentraciones en demanda del PAC de tarde

O Barbanza fletará autobuses para desplazarse el 16 de enero a Santiago para participar en una concentración de protesta ante el Sergas
Chechu López