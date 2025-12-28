Mi cuenta

Sanxenxo

Un Chapuzón Solidario activa las donaciones para su quinta edición en la playa de Silgar

Al igual que en años anteriores, el evento será el día 31 a las 17 horas

Sandra Rey
28/12/2025 20:12
Imagen de la edición del 2024
Cedida
La organización del evento benéfico, Un Chapuzón Solidario, tiene ya activadas las donaciones vía online de cara a celebrar su quinta edición en la playa de Silgar, que como cada año tiene como objetivo recaudar fondos a favor de la investigación del cáncer infantil a través de la Fundación Aladina.

Al igual que en anteriores ediciones, la fecha escogida para el evento es el 31 de diciembre a las 17 horas, momento en el que los participantes se darán el último baño del año para despedir el 2025 y, al mismo tiempo, colaborar con la causa solidaria.

Desde la organización esperan que el número de bañistas supere el de ediciones anteriores como ocurre año tras año, invitándolos a lucir sus mejores galas navideñas, las cuales recibirán premio en las categorías infantil y adulto. Además, los valientes que se metan en el mar podrán tomar después un chocolate caliente con rosca. .

Las recaudación vía online se mantendrá activa hasta días después del evento, pero la propia jornada del “chapuzón” habrá habilitadas carpas donde se podrán hacer donaciones de manera presencial. El año pasado se consiguieron reunir hasta 5.270 euros, una cifra que, según señalaron desde la organización, fue muy superior a la de años anteriores, ediciones en las que la cuantía no llegó ni a alcanzar los 4.000 euros.

Asimismo, además del fin solidario, el evento también pretende visibilizar el objetivo de la Fundanción Aladina, poniendo el foco en la investigación del cáncer infantil.

