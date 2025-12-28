Mi cuenta

Diario de Arousa

Sanxenxo 

Sanxenxo comenzará la humanización en el pabellón de Baltar después de Reyes

El proyecto cuenta con un presupuesto de 240.648 euros para sacar partido al entorno deportivo

Fátima Pérez
28/12/2025 08:30
La actuación se incluye dentro del Plan +Provincia de la Diputación
Cedida
La obra de humanización del entorno del pabellón de Baltar dará comienzo tras las fiestas navideñas. La empresa Narom será la encargada de realizar los trabajos por 240.648 euros para potenciar la zona de equipamiento deportivo de Baltar con una nueva pista de pump truck e integrar todas las zonas verdes bajo una misma estética.

La actuación se incluye dentro del Plan +Provincia de la Diputación de Pontevedra.

El proyecto plantea conectar la parte delantera del pabellón con la zona verde del Centro de Día, también se instalarán bancos de hormigón y una zona de pavimento por la que se pueda caminar. En la parte exterior trasera del pabellón se prevé crear una senda para la práctica deportiva y una zona de entrenamiento.

En el jardín interior del Centro de Día se instalará un toldo sobre una zona de solera de hormigón.

Asimismo, se incluye en el proyecto la construcción de un circuito de pump track, que se podrá recorrer con una bicicleta sin la necesidad de pedalear solo a través de impulsos mediante la inercia adquirida en los saltos del circuito. 

