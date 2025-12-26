Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Teo Cardalda y la música K-Pop: las citas para hoy en el Pazo de Nadal

La programación continuará hasta el cinco de enero

C. Hierro
26/12/2025 05:43
Niños divirtiéndose en la pista de hielo del Pazo de Nadal de Sanxenxo
Niños divirtiéndose en la pista de hielo del Pazo de Nadal de Sanxenxo
Gonzalo Salgado
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La Navidad en Sanxenxo continúa con una programación repleta de actividades en el Pazo de Nadal ubicado en la Praza dos Barcos. El menú para hoy está lleno de música, así a partir de las cinco de la tarde comenzará el encuentro de la cultura K-Pop y a las nueve está previsto el concierto del músico vigués Teo Cardalda.

Mañana las iniciativas comenzarán a las cinco con los “Xogos de Nadal” diseñados para la infancia y a las ocho tendrá lugar el espectáculo “Isto é Rock” de la mano de Carolina Rubirosa y Javier Becerra. El domingo, de nuevo, habrá una nueva sesión de juegos para entretener a los niños y niñas y a las siete está programada una sesión de “Maravallada” en la que se oirán diferentes villancicos.

La próxima semana comenzará con la visita del Apalpador al Pazo de Nadal a las cinco de la tarde y la música del grupo “@deviño” a partir de las nueve. El martes está prevista una sesión de tardeo que estará amenizada con el directo de “Trío Somoza”.

Desde el Concello de Sanxenxo mantendrán abiertas todas las actividades del pazo durante la jornada del 31 de diciembre (zona gastronómica, pista de hielo, mercadillo y pista americana) y a las ocho de la tarde dará comienzo el espectáculo pirotécnico para despedir el 2025.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Xenocidio, palabra do ano 2025

'Xenocidio', palabra do ano 2025
Redacción
Alberto García, portavoz del PSOE de Catoira y exalcalde vikingo

El PSOE de Catoira acude de nuevo a la Valedora do Pobo para exigir "transparencia" al gobierno local
Fátima Pérez
Receta de percebes gallegos

Receta | Percebes gallegos
Redacción
Imagen de archivo de la presentación de la revista

El tercer número de la revista meca “Salghadoiro” lleva a su portada al ilustrador Nekro
C. Hierro