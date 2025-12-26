Teo Cardalda y la música K-Pop: las citas para hoy en el Pazo de Nadal

Niños divirtiéndose en la pista de hielo del Pazo de Nadal de Sanxenxo Gonzalo Salgado

La Navidad en Sanxenxo continúa con una programación repleta de actividades en el Pazo de Nadal ubicado en la Praza dos Barcos. El menú para hoy está lleno de música, así a partir de las cinco de la tarde comenzará el encuentro de la cultura K-Pop y a las nueve está previsto el concierto del músico vigués Teo Cardalda.

Mañana las iniciativas comenzarán a las cinco con los “Xogos de Nadal” diseñados para la infancia y a las ocho tendrá lugar el espectáculo “Isto é Rock” de la mano de Carolina Rubirosa y Javier Becerra. El domingo, de nuevo, habrá una nueva sesión de juegos para entretener a los niños y niñas y a las siete está programada una sesión de “Maravallada” en la que se oirán diferentes villancicos.

La próxima semana comenzará con la visita del Apalpador al Pazo de Nadal a las cinco de la tarde y la música del grupo “@deviño” a partir de las nueve. El martes está prevista una sesión de tardeo que estará amenizada con el directo de “Trío Somoza”.

Desde el Concello de Sanxenxo mantendrán abiertas todas las actividades del pazo durante la jornada del 31 de diciembre (zona gastronómica, pista de hielo, mercadillo y pista americana) y a las ocho de la tarde dará comienzo el espectáculo pirotécnico para despedir el 2025.