Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Sanxenxo mejorará el servicio de Emergencias y mantendrá a cuatro operarios por guardia

A partir de enero entrará en vigor la nueva planificación, a pesar de no llegar aún a acuerdo con los trabajadores

Redacción
26/12/2025 19:29
Miembros del parque de bomberos del municipio
Miembros del parque de bomberos del municipio
DA
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

Con el objetivo de optimizar la prestación del servicio de Emergencias y garantizar cuatro trabajadores por turno, el Concello de Sanxenxo inició el pasado 3 de diciembre una negociación con la plantilla para adaptar el cuadrante de intervenciones y guardias. Y es que pese a que el servicio cuenta actualmente con 17 trabajadores –cuando para los GES de Galicia se exigen 12–, las bajas, las vacaciones, los días de libre disposición y las horas sindicales impiden que haya un mínimo de tres trabajadores en cada guardia, como la propia representación del gremio ha solicitado en reiteradas ocasiones.

Teniendo en cuenta las intervenciones registradas por el propio servicio municipal en los últimos cinco años, la nueva planificación establece guardias de 16 horas (de 7 a 23 horas) con cuatro trabajadores en los periodos del año en los que en el histórico haya menos demanda. Entre las 23 y las 7 horas, que representan el 3% de la demanda, las emergencias serán atendidas por el parque de bomberos de Ribadumia, que ya presta servicio habitualmente en la atención de las emergencias de Sanxenxo.

Fechas con mayor demanda

En cuanto a fechas en las que la que demanda del servicio crece significativamente, como Navidad, Semana Santa, Carnaval, puentes festivos o el periodo entre el 1 de junio y el 3 de octubre, se mantendrán las guardias de 24 horas con cuatro efectivos. Además, en caso de necesidad del servicio, el Concello –previo llamamiento y voluntariedad del trabajador– ofertó abonar 495 euros por un turno de 24 horas, una propuesta que fue rechazada por la plantilla.

La negociación se cerró ayer al mediodía sin acuerdo por parte de los operarios, que propusieron el incremento salarial de 3.000 euros al año y la cobertura de nueve guardias, dependiendo de la voluntariedad del trabajador, y sin especificar la retribución pretendida por dicho turno.

En esta línea, pese a las continuas reclamaciones de varios miembros de la plantilla, el gobierno municipal recuerda algunas de las condiciones laborales más significativas del servicio: los operarios trabajan un máximo de 67 días al año en guardias de 24 horas, disponiendo de 298 días libres; también, después de un turno les corresponde tres días de descanso y cada tres guardias, siete días libres; finalmente, los trabajadores, según antigüedad, disponen cada año de entre seis y 13 días para asuntos propios, a los que se les suman los días libres por citas médicas o una intervención de un familiar hasta segundo grado de parentesco.

Teniendo en cuenta todos esos aspectos, el Concello de Sanxenxo asegura que con esta nueva planificación los trabajadores podrán tener un óptimo descanso y, además, se mejorará la calidad en la cobertura de la seguridad de los vecinos de Sanxenxo. Así, se prevé que esta organización entre en vigor a mediados del próximo mes de enero.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Una vivienda en ruinas en el rural de Cuntis que ahora podría venderse por más de 60.000 euros

La fiebre por la compra de casas en ruinas se enfrenta al alza de precios y a la burocracia
Fátima Pérez
Paulo García Conde coa súa novela

Paulo García Conde: “Hai xente que leva sesenta anos nun centro. Non deixa de ser un cárcere”
Olalla Bouza
Chiño con el balón en el partido contra el Negreira

“Creo que tenemos equipo para mucho más”, dice Chiño
Carlos Paz
Las autoridades durante la presentación de la prueba

A Senra levanta el telón para una nueva edición del Arousa Fútbol 7 Indoor
María Caldas