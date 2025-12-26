Sanxenxo mejorará el servicio de Emergencias y mantendrá a cuatro operarios por guardia

Miembros del parque de bomberos del municipio DA

Con el objetivo de optimizar la prestación del servicio de Emergencias y garantizar cuatro trabajadores por turno, el Concello de Sanxenxo inició el pasado 3 de diciembre una negociación con la plantilla para adaptar el cuadrante de intervenciones y guardias. Y es que pese a que el servicio cuenta actualmente con 17 trabajadores –cuando para los GES de Galicia se exigen 12–, las bajas, las vacaciones, los días de libre disposición y las horas sindicales impiden que haya un mínimo de tres trabajadores en cada guardia, como la propia representación del gremio ha solicitado en reiteradas ocasiones.

Teniendo en cuenta las intervenciones registradas por el propio servicio municipal en los últimos cinco años, la nueva planificación establece guardias de 16 horas (de 7 a 23 horas) con cuatro trabajadores en los periodos del año en los que en el histórico haya menos demanda. Entre las 23 y las 7 horas, que representan el 3% de la demanda, las emergencias serán atendidas por el parque de bomberos de Ribadumia, que ya presta servicio habitualmente en la atención de las emergencias de Sanxenxo.

Fechas con mayor demanda

En cuanto a fechas en las que la que demanda del servicio crece significativamente, como Navidad, Semana Santa, Carnaval, puentes festivos o el periodo entre el 1 de junio y el 3 de octubre, se mantendrán las guardias de 24 horas con cuatro efectivos. Además, en caso de necesidad del servicio, el Concello –previo llamamiento y voluntariedad del trabajador– ofertó abonar 495 euros por un turno de 24 horas, una propuesta que fue rechazada por la plantilla.

La negociación se cerró ayer al mediodía sin acuerdo por parte de los operarios, que propusieron el incremento salarial de 3.000 euros al año y la cobertura de nueve guardias, dependiendo de la voluntariedad del trabajador, y sin especificar la retribución pretendida por dicho turno.

En esta línea, pese a las continuas reclamaciones de varios miembros de la plantilla, el gobierno municipal recuerda algunas de las condiciones laborales más significativas del servicio: los operarios trabajan un máximo de 67 días al año en guardias de 24 horas, disponiendo de 298 días libres; también, después de un turno les corresponde tres días de descanso y cada tres guardias, siete días libres; finalmente, los trabajadores, según antigüedad, disponen cada año de entre seis y 13 días para asuntos propios, a los que se les suman los días libres por citas médicas o una intervención de un familiar hasta segundo grado de parentesco.

Teniendo en cuenta todos esos aspectos, el Concello de Sanxenxo asegura que con esta nueva planificación los trabajadores podrán tener un óptimo descanso y, además, se mejorará la calidad en la cobertura de la seguridad de los vecinos de Sanxenxo. Así, se prevé que esta organización entre en vigor a mediados del próximo mes de enero.