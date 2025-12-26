Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

La empresa Idades logra la mejor puntuación para gestionar el SAF

El servicio, con un presupuesto de 7,9 millones de euros, está previsto que empiece el primer trimestre del 2026

C. Hierro
26/12/2025 00:15
Imagen de la fachada del Concello de Sanxenxo
Imagen de la fachada del Concello de Sanxenxo
Mónica Ferreirós
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

El Concello de Sanxenxo propone a la empresa Idades para la gestión del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) tras lograr la mejor puntuación en el proceso de licitación. En el contrato, que tendrá una duración de cuatro años, se parte de 70.000. El objetivo, señala el gobierno local, es dejar la lista de espera a cero.

Los servicios que tendrá que ofrecer esta empresa, que contará con un presupuesto de 7.936.809 euros, se dividen en dos. En primer lugar ‘SAF-Dependencia’, con un horario de siete de la mañana a diez de la noche de lunes a domingo y “SAF-Básica”, de libre concurrencia que se llevará a cabo de lunes a viernes en el mismo horario. Ambos, se establecerán en función de la normativa, del grado de dependencia de las personas o de la situación concreta de las mismas según el criterio técnico.

Esta empresa, señalan desde el Concello, cuenta además con un protocolo de atención a personas que sufren soledad o aislamiento con el que se promueve la autonomía de los usuarios que se encuentren en esta situación, facilitando su sociabilidad y actuando sobre problemas adaptativos. Para ello realizarán visitas al domicilio y un seguimiento telefónico que promoverá la creación de redes sociales y facilitará gestiones bancarias o compras, entre otras acciones.

Además, refuerzan su actividad con el “Programa coñece o teu municipio” que incluirá salidas culturales de no más de cuatro horas de duración y acompañadas de las personas cuidadoras, el “Programa Camiña”, para la estimulación y el fomento de ejercicio físico con rutas programadas por la localidad y “Constitución de grupos de axuda mutua”, diseñado para ayudar a las personas cuidadoras de personas dependientes.

De la misma manera se incluye en la atención servicios de fisioterapia, podología, desplazamientos con taxi adaptado, lavandería, peluquería y limpiezas en las viviendas en casos de acumulación, deterioro o riesgo sanitario.

Tiempo de altas

n cuanto al tiempo de inicio para las altas comunes, la empresa Idades sitúa el plazo en un mínimo de dos días desde la comunicación del Concello. Pero, en el caso de las urgencias, el plazo será de 60 minutos, que es el tiempo que se calcula como necesario para el aviso y desplazamiento del personal auxiliar y de la coordinadora hasta el domicilio.

En su oferta, señala el gobierno local, la empresa Idades garantiza la contratación de personal específico para el relevo de auxiliares que faltan a su puesto por un imprevisto. Esta persona estará integrada en el equipo de trabajo, contratada con un mínimo de 25 horas semanales y con la posibilidad de ser localizada en caso de urgencia.

El objetivo es que el nuevo servicio pueda estar en funcionamiento en el primer trimestre del año próximo.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Imagen de archivo de la presentación de la revista

El tercer número de la revista meca “Salghadoiro” lleva a su portada al ilustrador Nekro
C. Hierro
Estas situaciones causan inconvenientes tanto a los asesores como a los contribuyentes

La inseguridad jurídica como norma: cuando la Agencia Triburaria cambia de criterio constantemente
María Pérez
La Corporación, durante la celebración de un Pleno

La aprobación final del presupuesto de 2025 enfrenta a Somos y al gobierno por una subida de la basura
Beni Yáñez
La tradicional caminata que cada 25 de diciembre une las villas de Padrón y Rianxo

La caminata de Nadal vuelve a unir a Padrón y Rianxo en su XXIX edición
Fátima Pérez