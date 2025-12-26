La empresa Idades logra la mejor puntuación para gestionar el SAF

Imagen de la fachada del Concello de Sanxenxo Mónica Ferreirós

El Concello de Sanxenxo propone a la empresa Idades para la gestión del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) tras lograr la mejor puntuación en el proceso de licitación. En el contrato, que tendrá una duración de cuatro años, se parte de 70.000. El objetivo, señala el gobierno local, es dejar la lista de espera a cero.

Los servicios que tendrá que ofrecer esta empresa, que contará con un presupuesto de 7.936.809 euros, se dividen en dos. En primer lugar ‘SAF-Dependencia’, con un horario de siete de la mañana a diez de la noche de lunes a domingo y “SAF-Básica”, de libre concurrencia que se llevará a cabo de lunes a viernes en el mismo horario. Ambos, se establecerán en función de la normativa, del grado de dependencia de las personas o de la situación concreta de las mismas según el criterio técnico.

Esta empresa, señalan desde el Concello, cuenta además con un protocolo de atención a personas que sufren soledad o aislamiento con el que se promueve la autonomía de los usuarios que se encuentren en esta situación, facilitando su sociabilidad y actuando sobre problemas adaptativos. Para ello realizarán visitas al domicilio y un seguimiento telefónico que promoverá la creación de redes sociales y facilitará gestiones bancarias o compras, entre otras acciones.

Además, refuerzan su actividad con el “Programa coñece o teu municipio” que incluirá salidas culturales de no más de cuatro horas de duración y acompañadas de las personas cuidadoras, el “Programa Camiña”, para la estimulación y el fomento de ejercicio físico con rutas programadas por la localidad y “Constitución de grupos de axuda mutua”, diseñado para ayudar a las personas cuidadoras de personas dependientes.

De la misma manera se incluye en la atención servicios de fisioterapia, podología, desplazamientos con taxi adaptado, lavandería, peluquería y limpiezas en las viviendas en casos de acumulación, deterioro o riesgo sanitario.

Tiempo de altas

n cuanto al tiempo de inicio para las altas comunes, la empresa Idades sitúa el plazo en un mínimo de dos días desde la comunicación del Concello. Pero, en el caso de las urgencias, el plazo será de 60 minutos, que es el tiempo que se calcula como necesario para el aviso y desplazamiento del personal auxiliar y de la coordinadora hasta el domicilio.

En su oferta, señala el gobierno local, la empresa Idades garantiza la contratación de personal específico para el relevo de auxiliares que faltan a su puesto por un imprevisto. Esta persona estará integrada en el equipo de trabajo, contratada con un mínimo de 25 horas semanales y con la posibilidad de ser localizada en caso de urgencia.

El objetivo es que el nuevo servicio pueda estar en funcionamiento en el primer trimestre del año próximo.