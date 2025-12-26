Educación premia a un alumno de la ESO del IES Vilalonga por su rendimiento académico

Imagen de archivo del instituto EC

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, distingue a un alumno del IES de Vilalonga con uno de los 20 premios extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) al rendimiento académico, correspondientes al curso 2024/2025. Se trata de un galardón especial a una pequeña parte del estudiantado gallego con una fuerte capacidad de superación frente a dificultades tanto de carácter personal como educativo o del su entorno.

Estos reconocimientos tienen como finalidad destacar públicamente el compromiso, la dedicación y el aprovechamiento académico del alumnado, al mismo tiempo que contribuyen a reforzar un sistema educativo basado en la excelencia, la equidad y el desarrollo personal. Las candidaturas fueron propuestas por los docentes de los centros.

El gobierno gallego dota cada uno de estos premios con una ayuda de 1.000 euros, compatible con otras ayudas o premios otorgados por entidades públicas o privadas. Además de la aportación económica, las personas distinguidas recibirán un diploma acreditativo y la concesión quedará reflejada en su expediente.