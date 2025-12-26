Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

Educación premia a un alumno de la ESO del IES Vilalonga por su rendimiento académico

El estudiante recibió una ayuda de 1.000 euros y un diploma acreditativo que quedará reflejado en su expediente

Redacción
26/12/2025 18:39
Imagen de archivo del instituto
Imagen de archivo del instituto
EC
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, distingue a un alumno del IES de Vilalonga con uno de los 20 premios extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) al rendimiento académico, correspondientes al curso 2024/2025. Se trata de un galardón especial a una pequeña parte del estudiantado gallego con una fuerte capacidad de superación frente a dificultades tanto de carácter personal como educativo o del su entorno.

Estos reconocimientos tienen como finalidad destacar públicamente el compromiso, la dedicación y el aprovechamiento académico del alumnado, al mismo tiempo que contribuyen a reforzar un sistema educativo basado en la excelencia, la equidad y el desarrollo personal. Las candidaturas fueron propuestas por los docentes de los centros.

El gobierno gallego dota cada uno de estos premios con una ayuda de 1.000 euros, compatible con otras ayudas o premios otorgados por entidades públicas o privadas. Además de la aportación económica, las personas distinguidas recibirán un diploma acreditativo y la concesión quedará reflejada en su expediente.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Imaxe da deteriorada balaustrada de Vilaxoán

Veciñanza de Vilaxoán demanda a reparación da balaustrada da praia do Preguntoiro
Fátima Frieiro
El ideal gallego

Aprueban el proyecto de mejora de la EP-9206 a su paso entre A Vichona y Portonovo
Redacción
O xadrecista Lucas

O Piñeiriño reta ao xadrecista Lucas Abal a unhas simultaneas
María Caldas
Los jugadores del Boiro en el último partido

El CD Boiro inicia la segunda campaña de socios
María Caldas