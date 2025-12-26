Aprueban el proyecto de mejora de la EP-9206 a su paso entre A Vichona y Portonovo

Imagen de archivo de un tramo de la EP-9206

La junta de gobierno provincial dio este viernes luz verde al proyecto para mejorar la seguridad viaria en la EP-9206 a su paso entre A Vichona y Portonovo, y también en la Rúa do Río. La actuación cuenta con un presupuesto total de 923.000 euros, de los que la Diputación asumirá el 70% (646.000 euros) y el Concello de Sanxenxo el 30% restante (277.000 euros).

Las obras afectarán a un tramo de 190 metros del trazado actual, sumando además la Rúa do Río, con el objetivo de reestructurar el espacio público de cara a mejorar la movilidad peatonal y la seguridad viaria. Así, se solucionarán los problemas de inseguridad que provoca el tránsito de personas mediante la ejecución de aceras de un mínimo de 2,5 metros de ancho en el margen izquierdo, y también se realizará una zona de estacionamiento en línea. Además, se soterrarán todas las redes de servicios y se colocarán nuevas luminarias LED de alto rendimiento.

Por su parte, en la Rúa do Río se contempla una zona de convivencia desde la PO-308 hasta la intersección con la Rúa Barbeito, buscando calmar la velocidad del tráfico en una zona muy estrecha y con viviendas a ambos lados. En el resto de la calle, se hará un solo carril con senda peatonal de 2,5 metros y una pequeña zona de aparcamiento en línea.