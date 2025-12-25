BNG y PSOE exigen responsabilidades por el cierre de Emerxencias en la Nochebuena

Imagen de archivo del personal de Emerxencias Sanxenxo durante una sesión plenaria D.A.

Los grupos de la oposición, BNG y PSOE, exigen responsabilidades al gobierno local por mantener cerrado el parque de Emerxencias municipales durante la Nochebuena.

El secretario de los socialistas, Juan José Portela, denuncia que el gobierno “mandou o persoal para casa nun dos días con máis risco e incidencias do ano”. Para el PSOE, esta decisión, es “inadmisible” y supone “xogar coa seguridade da veciñanza”. Desde este grupo municipal indican que, si la razón es “pechar antes que pagar o complemento por ser un día sinalado” se confirmaría que “o alcalde está dicindo alto e claro que para o PP a seguridade vai despois”.

Por su parte, el portavoz de los nacionalistas, Octavio González, denuncia esta situación y exige que el municipio ofrezca a sus vecinos “uns servizos de primeira” ya que, señala, el gobierno local “ten un compromiso coa xente”. De la misma manera señalan como culpable de la situación al alcalde es por ello que González señala que “Telmo Martín iniciou este problema e é Telmo Martín quen ten que solucionalo”.

Ambos partidos exigen que se abra un diálogo con el personal de Emerxencias y se consiga una solución que pueda estar a la altura de lo que la ciudadanía merece.