Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sanxenxo

BNG y PSOE exigen responsabilidades por el cierre de Emerxencias en la Nochebuena

Ambos partidos critican la posición del gobierno local

C. Hierro
25/12/2025 19:48
Imagen de archivo del personal de Emerxencias Sanxenxo durante una sesión plenaria
Imagen de archivo del personal de Emerxencias Sanxenxo durante una sesión plenaria
D.A.
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

Los grupos de la oposición, BNG y PSOE, exigen responsabilidades al gobierno local por mantener cerrado el parque de Emerxencias municipales durante la Nochebuena.

El secretario de los socialistas, Juan José Portela, denuncia que el gobierno “mandou o persoal para casa nun dos días con máis risco e incidencias do ano”. Para el PSOE, esta decisión, es “inadmisible” y supone “xogar coa seguridade da veciñanza”. Desde este grupo municipal indican que, si la razón es “pechar antes que pagar o complemento por ser un día sinalado” se confirmaría que “o alcalde está dicindo alto e claro que para o PP a seguridade vai despois”.

Por su parte, el portavoz de los nacionalistas, Octavio González, denuncia esta situación y exige que el municipio ofrezca a sus vecinos “uns servizos de primeira” ya que, señala, el gobierno local “ten un compromiso coa xente”. De la misma manera señalan como culpable de la situación al alcalde es por ello que González señala que “Telmo Martín iniciou este problema e é Telmo Martín quen ten que solucionalo”.

Ambos partidos exigen que se abra un diálogo con el personal de Emerxencias y se consiga una solución que pueda estar a la altura de lo que la ciudadanía merece.

0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Antigua fábrica de Alemparte, en pleno Paseo Marítimo

Alemparte, la fábrica que dio luz al templete de la Puerta del Sol y que hoy es la gran olvidada
Olalla Bouza
Fachada de la casa rectoral de Bamio

Cruceiros, una casa rectoral barroca o yacimientos romanos: Bamio, la parroquia que baña el patrimonio en Os Lombos
Olalla Bouza
Alcalde de Cuntis, Manuel Campos

Cuntis exige a la Xunta igualdad de condiciones para construir residencias públicas
Fátima Pérez
El presidente de la Xunta y el de la Diputación, junto a otros compañeros, en el puente insular

La "tradición" de Alfonso Rueda cada Nochebuena, en A Illa
Redacción